Het ís toch gewoon zo dat witte mannen in de krant veel ruimte innemen?

Mijn louter mannelijke collega’s zouden me vast wekelijks laten weten dat ze me waarderen. Zelfs als ik zou schrijven over seksisme. Zelfs als ik ook hén zou aanspreken op gedrag dat misschien onschuldig lijkt, maar als denigrerend ervaren wordt - sinds #MeToo kent u de voorbeelden wel.

Lezers zouden misschien klagen over mijn onverzoenlijke toon. Schreef ik soms niet voor hén? Nou, misschien niet, misschien wilde ik gewoon verwoorden wat seksisme is en wat het met je doet. En waarschijnlijk zou mijn geduld ook wel eens helemaal op zijn en zou ik verzuchten: “Mannen nemen zoveel ruimte in. Ik heb er genoeg van gekregen seksisme met hen te bespreken. Ik heb een vrouwenbubbel nodig, want ik houd het niet meer vol in die zee van mannen.” Waarschijnlijk zou ik ook weleens verlangen naar een gezelschap van louter vrouwen. Om me vrijer te voelen.

Omgekeerd

Zou iemand dat ‘omgekeerd seksisme’ noemen? Inmiddels niet meer, denk ik. We hebben hier toch ook vrouwencafés gehad - dat vonden we destijds nodig.

Bij racisme ligt dat heel anders, te oordelen naar de reacties op zwarte columnisten met een uitgesproken mening, columnisten als Seada Nourhussen. Nogal wat krantenlezers en een enkele columnist kunnen zich er kennelijk weinig bij voorstellen, bij de vermoeidheid die toeslaat als je steeds opnieuw moet uitleggen dat Nederland meer rekening mag houden met zwarte Nederlanders. “Witte mannen nemen zoveel ruimte in. Witte vrouwen overigens ook,” schreef Nourhussen in de verhalenbundel ‘Zwart’, nog voordat ze besloot te stoppen met haar column in Trouw. “Ik heb er genoeg van gekregen om racisme te bespreken met witte mensen. Ik heb een zwarte bubbel nodig, want ik houd het niet meer vol in die zee van witheid, in witte milieus. Ik besef steeds vaker dat ik in afzondering van witheid mijn bevrijding vind.”

Pijnlijk om te lezen misschien, maar geen ‘omgekeerd racisme’, zoals vaak gedacht wordt. Eerder een eerlijke reactie op een maatschappelijke en journalistieke realiteit. Het ís toch gewoon zo dat witte mannen in de krant veel ruimte innemen, en witte vrouwen in verhouding ook? Is het dan gek dat je weleens verlangt naar een zwarte bubbel van mensen die jou in dit opzicht wel meteen begrijpen?