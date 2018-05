Het grootste christelijke feest blijft groeien, dankzij traditioneel kerkvolk

Er was eens een groep eenden, zegt Opwekking-directeur Ruben Flach maandagochtend vanaf het hoofdpodium in Biddinghuizen. Voor de laatste keer dit jaar spreekt hij zijn bezoekers toe. Flach: “Die eenden gingen naar een conferentie, en daar kwamen ze erachter dat ze konden vliegen. De ontdekking van de eeuw! En toen de conferentie klaar was, gingen ze lopend naar huis.”

De ruim tienduizend bezoekers die vanochtend om zijn parabel moeten lachen, snappen: vliegen is uiteraard de uitstorting van de Heilige Geest. Dus breng dat opgelaaid geestelijk vuur naar uw eigen kerk. Een paar minuten later gaan de handen in de lucht: lofprijzing met gitaar en drum. Handen in de lucht, de ogen soms gesloten.

Hier op de Opwekking-conferentie vieren broeders en zusters in de Heer al 48 Pinksterweekeinden dat de Heilige Geest is uitgestort. Met zang en preken, met seminars en bidstonden. Een deel van hen komt uit kerken waarin zo’n geloofsbeleving de norm is, maar de meesten komen van elders. Uit de Protestantse Kerk bijvoorbeeld, of uit een gereformeerde. “Die ontwikkeling zien we al jaren, maar het blijft doorzetten”, vertelt Flach na de dienst. Opwekking is niet meer een evangelisch feest dat toevallig ook andere christenen trekt, meent hij. “De meerderheid komt niet uit een evangelie- of pinkstergemeente.”

Recordcijfers En inderdaad, de afgelopen jaren schreef Opwekking recordcijfers. In 2015 trok de conferentie voor het eerst meer dan 60 duizend zielen, vorig jaar waren dat er 65 duizend. Dit jaar zijn het er 75 duizend. Ja, we gaan even bidden. Here God, wat bent u wow. Wat bent u awesome. De aanbiddingsleider Komt mede door de jongeren, zegt Flach. Die lijken in aantal toe te nemen. “Ik hoor regelmatig van mensen die met hun kinderen meekomen. Zij nemen dan het initiatief.” De afgelopen jaren deelden de organisatoren van de Teen Zone elk jaar 200 tot 300 meer toegangsbandjes uit. Dit jaar zijn het er in totaal 7000. Saillant detail: dat is vergelijkbaar met de totale opkomst bij de laatste edities van het andere meerdaagse christelijke jongeren-evenement, het X-Noizz Flevo Festival. ‘Flevo’ werd in 2012 opgeheven vanwege teruglopende interesse. Ook ’s lands op één na grootste christelijke feest, de EO Jongerendag, trekt de afgelopen jaren steeds minder zielen. Waarom Opwekking tegen die stroom inzwemt, blijft giswerk. Flach waagt zich niet aan. In de Teen Zone gaat het er aanzienlijk uitbundiger aan toe dan op het hoofdveld. “Gaan we even bidden?”, roept de aanbiddingsleider daar na het eerste nummer van de middagdienst, tegen het publiek. “Ja, we gaan even bidden. Here God, wat bent u wow. Wat bent u awesome.” Twee zinnen later is de bede weer voorbij.

Confetti Een minuut later springen een paar honderd tieners op de maat van de muziek. Aanbidding van het stevige soort. Voor de tieners is Opwekking vooral ook een audiovisueel spektakel. Stroboscopen, schermen met visuals, confetti. Volwassenen komen er hier niet in, opdat de jongens en meisjes zich vrij voelen om zich anders te gedragen dan ze in hun thuiskerk zouden doen. En zich vrij voelen om hun problemen voor te leggen aan het pastorale team. Heel fijn, vindt de 13-jarige Jessica Hanse. De afgelopen vier dagen sjouwde ze hier rond met een groepje vriendinnen, en nu hangen ze rond bij de uitgang van de Teen Zone. Hun ouders zien ze af en toe op het kampeerterrein - verder volgen die hun eigen programma, op het hoofdterrein. En nee, uiteraard, die harde muziek en lichtshows heeft ze in haar eigen kerk niet. Laat staan confetti. Hanse: “En de preek heeft vaak moeilijke woorden.” Opwekking sijpelde de afgelopen jaren wel haar eigen kerk binnen, een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. “Meestal zingen we psalmen en gezangen. Met een orgel. Maar we hebben nu soms een band.” Die speelt blijmoediger, uitbundiger repertoire. Liedjes uit de bundel van stichting Opwekking? Ze knikt. “Ben ik wel echt blij mee. Anders zou ik misschien niet meer naar de kerk willen.”