Het godsbeeld van Fry is niet zozeer beledigend, maar vooral te menselijk

In Indonesië zou de christelijke gouverneur van Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, beter bekend als Ahok, naar verwachting een voorwaardelijke staf krijgen omdat hij zich kleinerend over de islam zou hebben uitgelaten: hij kreeg twee jaar onvoorwaardelijk.

In sporttermen: op het moment dat Fry gespaard bleef, kwam de rechter in Indonesië langszij: 1-1.

Voor iemand die niet in God gelooft, kent Fry Hem blijkbaar erg goed.

Over Fry schreef ik hier al eerder. In het Ierse tv-programma ‘The Meaning of Life’ kreeg hij de vraag voorgelegd wat hij zou zeggen als hij onverhoeds na zijn dood toch voor God staat.

“Ik zou zeggen: kinderen en botkanker, hoe durf je?” Na deze opmerking ging hij helemaal los: “Hoe durft U een wereld te scheppen waar zo veel ellende is zonder dat we er schuld aan hebben? Dat is pure kwaadaardigheid.” Voor iemand die niet in God gelooft, kent hij Hem blijkbaar erg goed.

Karikatuur Een kijker zag het interview en nam contact op met de politie om te zien of Fry aangeklaagd zou kunnen worden voor godslastering. Dat is in Ierland bij wet verboden. Bij veroordeling had hij een boete van 25.000 euro kunnen krijgen. Ik hou van Stephen Fry, van zijn taal, zijn stijl, zijn humor. Maar het beeld dat hij schetst van God - waarin hij dus niet gelooft - is niet zozeer beledigend voor wie dan ook, maar vooral te menselijk en uiteindelijk karikaturaal. God als een soort dolgedraaide rector van een school die de leerlingen willekeurig behandelt en zo nodig treitert: de een krijgt zijn diploma ook al heeft hij alleen maar onvoldoendes, de ander moet nablijven ook al heeft hij niets gedaan. Wat God precies is weet ik niet, maar in ieder geval niet een almachtige regelneef Zo weet ik er nog wel een paar: ‘God had een drukke week achter de rug. Hadden ze op aarde nou echt niet door dat hij niet alles in de gaten kon houden? Die schoolbus in Tanzania die van de weg raakte, in een ravijn stortte en 35 mensen (onder wie veel schoolkinderen) de dood injoeg? Net niet gezien. Die kettingbotsing op die brug? Hij was net even met wat anders bezig. Dat kind dat aan het verdrinken was in die kolkende rivier? Op tijd kunnen redden. Verder nog wat aardverschuivingen kunnen uitstellen en die orkaan bij de Filipijnen toch maar laten doorgaan. Wat betreft het kampioenschap in de Eredivisie was de Allerhoogste er nog niet helemaal uit. Aan de andere kant: de formatie in Nederland mag ook wel even wat langer duren en wat de Nederlandse inzending bij het Eurovisie Songfestival betreft: het dreigde even verkeerd te gaan, maar door de televoting vanuit Oost-Europa flink te beïnvloeden had God er toch voor gezorgd dat OG3NE doorging naar de finale.’ Wat God precies is weet ik niet, maar in ieder geval niet een almachtige regelneef.

Godslastering Uiteindelijk besloot de Ierse politie Stephen Fry niet te vervolgen. Ze konden niet voldoende mensen vinden die zich beledigd voelden door de uitspraken van Fry. Ik moest vreselijk lachen toen ik dit las. Heb je een keer een aanklacht, haalt iedereen zijn schouders op. Het lachen verging mij snel toen ik las over het lot van die christelijke gouverneur van Jakarta. Ahok zei tijdens een campagnebijeenkomst dat de Koran moslims niet verbiedt om op een niet-moslim te stemmen. Gevolg: heel veel protesten, een verkiezingsnederlaag en dus nu twee jaar de cel in. Waarschijnlijk hebben politieke motieven een rol gespeeld en heeft het feit dat hij tot de Chinese minderheid van Indonesië behoort niet geholpen, maar ook de schouders van conservatieve Indonesische moslims wilden niet mee werken. Indonesië of Ierland, het maakt nogal een verschil. Godslastering heeft niks met God, of met het beledigen van Hem te maken. Uiteindelijk draait het om het incasseringsvermogen van Zijn volgelingen. En nog iets - ik begeef me op glad ijs. Als ik me God probeer voor te stellen, wat dus niet kan (een mysterie past niet op een A4tje), maar goed, als ik het probeer, dan kan ik me niet voorstellen dat God zich iets gelegen laat liggen aan een acteur in Ierland of een gouverneur in Indonesië. Leer mij God kennen.

