Het gaat paus Franciscus niet alleen om de leer, maar vooral om het leven

Net als bij zijn vorige zogenoemde apostolische exhortaties koos de paus ook dit keer voor een titel waar de blijdschap vanaf spat: Gaudate et Exsultate staat er bovenaan het vandaag verschenen document van 47 pagina’s – Verheug je en juich. En opnieuw blijkt: voor deze paus komt het leven vóór de leer.

'De paus schetst eigenlijk drie basisprincipes voor een heilig leven: volharding, nederigheid, zacht­moe­dig­heid' Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis

“Nadruk leggen op barmhartigheid in het leven zit er bij deze paus heel erg in, dat wisten we natuurlijk al”, zegt Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University. “Maar de wijze waarop hij daar nu woorden aan geeft, is erg fraai. Hij schetst eigenlijk drie basisprincipes voor een heilig leven: volharding, nederigheid, zachtmoedigheid. Dat eerste is een boodschap aan christenen in benarde posities, het tweede is oproep aan zelfvoldane christenen in het rijke westen en het derde geldt voor iedereen. En bovenop dat alles zegt hij: bezie het leven ook met de nodige humor en relativeer je voor- en tegenspoed.”

Een heilig leven is voor iedereen weggelegd, zegt Franciscus. Je hoeft er zelf niet heilig voor te zijn. Het enige dat je hoeft te doen is, te beseffen dat veel in je leven vanuit genade en liefde gegeven is; en van daaruit een leven vol liefde voor de ander leiden.