Het evangelie van de duurzaamheid slaat aan

Volgens Tear en Kerk in Actie, de organisaties achter de Groen Kerkendag, is duurzaamheid ‘een natuurlijke reactie op de prachtige schepping die ons is toevertrouwd’. Er bestaat zelfs al een tijdje een keurmerk voor kerken die ervoor kiezen duurzaam en bewust door het leven te gaan. Elke kerk die toezegt per jaar tenminste één groene stap te zetten kan dit keurmerk verdienen. Ze krijgen dan een bord met daarop de tekst ‘Wij zijn een Groene Kerk’ dat ze kunnen ophangen. Volgens de website www.groenekerken.nl moet zo’n groene geloofsgemeenschap natuurlijk ‘een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste’ hebben en daarnaast stappen zetten als eerlijke koffie na de viering of het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerk.

Dit jaar zijn er meer aanmeldingen dan ooit tevoren en ook moskeeën en synagogen sluiten zich aan

Maar als het om duurzaamheid gaat is genoeg nooit genoeg. Geïnteresseerde geloofsgemeenschappen kunnen op www.groenekerken.nl een starterspakket downloaden om een begin te maken. Of gewoon naar de Groene Kerkendag gaan. Er zijn lezingen en workshops als ‘Energiebeheer’ en ‘God in de supermarkt’. Ook staan er allerlei ‘belevingselementen’ op het programma die een duurzame levensstijl voelbaar moeten maken. Coördinator Hanna van der Horst: “Dit jaar zijn er meer aanmeldingen dan ooit tevoren en ook moskeeën en synagogen sluiten zich aan.” Bij het entreebewijs voor de GroeneKerkendag is ook een lunch inbegrepen. Biologisch uiteraard.