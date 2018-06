Het ene goddelijk wezen inspireert ons allen

In de appgroep van de pelgrims die deze week eerst naar Groenland en dan naar Assisi vertrekken, gaat het al maanden over weinig anders: wereldvrede. Ze gaan ervoor bidden op een heilige plek. Organisator Brigitte van Baren van het Peace Pledge Project toont de stroom berichten op haar telefoon. Die zijn voorzien van toepasselijke emoji's. Rode hartjes, biddende handjes.

Er komen spiritueel leiders uit alle hoeken van de wereld en van velerlei snit. Goeroes, rabbijnen, sjamanen. Uit Nederland gaan ex-priester Huub Oosterhuis, soefi Johannes Witteveen en rabbijn Awraham Soetendorp mee. "Ons voornaamste doel", zegt Van Baren, "is dat er vriendschap ontstaat tussen de spiritueel leiders".

Volgens Van Baren, die ook zenleraar en schrijver is, komt het gebed net op tijd. "De wereld staat in brand. Denk aan alle conflicten die er zijn, of aan de man die in de Verenigde Staten aan het roer staat en die radicalisering in de hand werkt."

Water

Ze beginnen met een driedaagse kampeersessie bij de sjamanen in Groenland - een kleiner gezelschap, de Nederlandse voormannen zijn er niet bij. "De eskimo's houden dan hun jaarlijkse bijeenkomst van hun leiders bij een bron. Daar sluiten we bij aan. En we halen er water op, dat we meenemen naar de kapel van Franciscus in Assisi." Dat moet ook het bewustzijn over klimaatbescherming en waterproblematiek vergroten, vertelt Van Baren. "Mensen zijn vergeten dat water heilig is."

Is het gezien die doelstelling niet vreemd dat de pelgrims met het vliegtuig reizen? "Ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen", zegt Van Baren. "Maar de afstanden zijn gewoon te groot, we vonden er geen andere oplossing voor. Wil je zulke belangrijke leiders bij elkaar brengen, dan is dit de prijs die je betaalt."

Voor de deelnemers die meegaan naar Groenland zijn er wel 'de nodige ontberingen', zegt Van Baren. "Wij hebben er wel iets voor over. Op onze kampeerplek in Groenland is het nu 8 graden, en 's nachts rond het vriespunt. Er zijn eenvoudige sanitaire voorzieningen en geen douches. Sommige spirituele leiders zegden af omdat we zo eenvoudig gaan leven."