Het effect van Mindfulness is nauwelijks te meten

"De gedachte om naar beneden te vallen, is ook maar een gedachte", spreekt Paul Witteman zichzelf moed in op de top van de Euromast. Hij kijkt uit over Rotterdam, met natte sokken en een mindfulnesscoach. Die gedachte is een fantastisch inzicht, vindt deze coach. “Blijf met je aandacht bij je adem”, voegt hij eraan toe.

Het is een scène uit Wittemans jongste tv-serie ‘Witteman ontdekt: het geluk’. De presentator overwon - voor even - zijn angst voor hoogtes met mindfulness. Het is niet raar dat hij een hele aflevering wijdt aan de meditatietechniek. Overal in het land zijn cursussen te volgen, doe-het-zelf-apps doen de ronde en GGZ-instellingen werken bij depressie en angst veel met de meditatietechniek.

De vraag rijst of de vermoedelijke baten wetenschappelijk hard te maken zijn. Is mindfulness echt een wondermiddel, of gaat het hier om een placebo-effect? En waarom is dat zo verdraaid moeilijk te onderzoeken?

Bewijs voor de werking ervan

Meditatie roept associaties op met boeddhistische monniken of in wierook gehulde hippies. Bij sceptici gaan de nekharen overeind staan bij zinnen als ‘Wees in het hier en nu’ en ‘Want dat is wat je bent, in dit moment’. Maar eigenlijk is de techniek pragmatisch en rechttoe rechtaan. In feite behelst mindfulness niet veel meer dan het gewaarworden van je eigen gedachten, emoties en je lichamelijke reacties op stress. Kun je vervolgens beslissen of die gedachten en emoties realistisch zijn, of juist helemaal niet. Of ze helpend zijn, of je juist remmen in de strubbelingen van alledag. Zitten gedachten je in de weg, dan kun je besluiten die naast je neer te leggen. Maar dat kan pas als je doorhebt dat ze er zijn.

De methode is inmiddels zo populair dat het toch eenvoudig moet zijn de werking nog even te bewijzen, zou je denken. Een formaliteit voor de wetenschap, proefpersonen zijn er immers genoeg. Maar zo simpel is het niet. Pim Cuijpers, klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit, legt uit waarom er nog steeds geen hard bewijs voor de meditatietechniek op tafel ligt.

Ho ho, onderbreekt de hoogleraar deze introductie, voor mindfulness is inmiddels heus bewijs. “We weten dat zo’n cursus een heilzaam effect heeft op mensen. Een klein effect, maar toch.” Wat we níet weten, vervolgt hij, is waar die verlichting bij depressie of angst dan precies in zit. “Dat kán de meditatie zijn, maar net zo goed de relatie die de patiënt ontwikkelt met zijn begeleider.” Steun van groepsgenoten kan een factor zijn, of de hoop die het proberen van een nieuwe methode wekt.

Het is erg moeilijk om op die placebo-factoren te controleren, zegt Cuijpers , die door website Expertscape is uitgeroepen tot grootste depressie-expert ter wereld. Om dat uit te zoeken heb je een controlegroep nodig waarin alle factoren hetzelfde zijn, behalve het mindfulness-aspect.