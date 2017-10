Het christendom is een Zwak Geloof

Ik begon te stotteren, en probeerde de vraag te omzeilen, maar de buitenlandse vriend, net ontmoet in Oman of Tunesië, liet zich niet in de luren leggen. 'Maar wat geloof jij dan?' 'Nou ja, eigenlijk ... niks.' Waarna je dat niksige antwoord toch probeerde op te tuigen met kerstballen als eeuwige vrede, liefde voor uw naasten en mensenrechten in het algemeen.

'Jij gelooft dus ... niets', herhaalde de ander dan met een stem vol afgrijzen en onbegrip. Je voelde je nu in je hemd staan, of beter gezegd, geheel naakt. Want niets... het heeft wel erg weinig om het lijf. Je begon aan een monoloog vol goede bedoelingen die je halverwege zag crashen in de gelovige ogen van de Omaniet of Tunesiër.

Stephan Sanders © Jean-Pierre Jans

Moeilijk uit te leggen Die mensen zijn nog niet zo ver. Wat is het moeilijk om uit te leggen hoe het gewone, seculiere leven van een niet-gelovige Nederlander eruit ziet, en hoe de moraal hier te lande met het verlies van god (altijd kleine letter, je zat toch een beetje in het verzet) er zeker niet minder op is geworden. Eerder beter, geloofwaardiger, meer toegesneden op de menselijke maat. Ik ben dol op godsdiensten, wat dat betreft ben ik net God En toch begon me dat 'niks' ook thuis te irriteren: ik geloof niks, er is geen god, nee er is niets... nu ja, de kosmos en de oerknal en het DNA en, o ja, het brein niet te vergeten. En er is Bach - toch echt iets meer dan de optelsom van alle noten die hij schreef. En er bestaat 'oprechter trouw'. En ... Met terugwerkende kracht vind ik dit het meest ongeloofwaardige. Ik wilde van geen godsdienst weten, of hooguit als antropologisch curiosum. Wat dat betreft rekende ik mezelf tot de school van Renate Rubinstein, die zei: 'Ik ben dol op godsdiensten, wat dat betreft ben ik net God'. Dat is nog steeds een leuk solipsisme, en nog deftig ook. Maar die afstand tot welke religie dan ook belette me niet om stukken te schrijven over bijvoorbeeld de islam: hoe moslims hun geloof het beste konden inrichten, waarom het van belang was een scheiding aan te brengen tussen politiek en geloof, tussen het wereldse en het heilige. Het is een slecht idee om je enkel tot het christelijk geloof te bekennen Ook wist ik als niet-christen precies te vertellen wat een verteerbaar en wat een onmogelijke versie was van datzelfde christendom, waar ik om te beginnen niets in zag. Dat zijn behoorlijk veel noten op de zang voor iemand die nergens iets mee te maken wil hebben. Handleidingen voor gelovigen, als geschreven door een verstokte agnost. Alsof een man dwingend bepaalt hoe vrouwen dienen te leven, waar hun kansen liggen en hun grenzen. Ik zeg het maar meteen: het is een slecht idee om je enkel tot het christelijk geloof te bekennen, omdat je niet langer met je mond vol tanden wilt staan tegenover Tunesische of Omaanse vrienden. Het geloof als beleefdheidsfrase, als dooddoener om sociaal ongemak te voorkomen in het buitenland. In Nederland geldt het beleden geloof inmiddels als onbeleefd. Doe wat je niet laten kunt, maar laat ons er nooit iets van merken. Of, zoals het nog niet zo lang geleden heette in het Amerikaanse leger: Don't ask, don't tell. In Nederland is geloven geen trofee. Al een tijdje niet meer.