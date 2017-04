Het bezoek van de paus aan Egypte is een mijnenveld

Het motto van het bezoek is ‘De paus van de vrede in het Egypte van de vrede’, maar voor Franciscus is de reis naar Egypte een soort politiek-religieus mijnenveld.

Lees verder na de advertentie

Wat bijvoorbeeld zal hij zeggen over de duizenden politieke gevangen die na de coup van 2013 door Al-Sisi vaak zonder vorm van proces zijn vastgezet? Is zijn kritiek op de Egyptische president te hard, dan zou zijn gastheer wel eens beledigd kunnen zijn en dat zou de positie van de christenen in het land kunnen schaden.

De reis van de paus naar Egypte werd bovendien al als riskant gezien, en de zorgen zijn alleen maar toegenomen, nadat nog geen drie weken geleden 45 Koptische christenen werden gedood bij zelfmoordaanslagen in twee Koptische kerken.

De aanslagen werden al snel opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Franciscus ziet zijn bezoek als een teken van verbondenheid met de slachtoffers van het geweld in Egypte. Maar ook als het gaat om het veroordelen van het moslimgeweld tegen christenen moet de paus zijn woorden zorgvuldig kiezen. Gaat hij te fel tekeer, dan kan dat IS inspireren tot nog meer aanslagen. Waarschijnlijk zal Franciscus een beroep doen op moslims om samen met hem en andere christenen ten strijde te trekken tegen religieus geweld.

De paus heeft gezegd dat de islam een religie van vrede is, maar dat is niet zo Samir Khalil Samir

Te aardig voor islam Franciscus wordt door conservatieve katholieken wel verweten te aardig te zijn voor de islam. Zo waarschuwde de prominente Egyptische islamoloog en jezuïet Samir Khalil Samir de paus in een interview met het Katholiek Nieuwsblad voor een al te rooskleurig beeld van de islam: ‘De paus heeft gezegd dat de islam een religie van vrede is, maar dat is niet zo’. Franciscus zelf keek eerder deze week, in een speciale videoboodschap voor de Egyptenaren, vooruit naar de reis. “Ik hoop dat dit bezoek een omhelzing van troost zal zijn en een aanmoediging voor alle christenen in het Midden-Oosten, alsook een boodschap van vriendschap en respect voor alle inwoners van Egypte en de regio”, zei de paus. “Ook is de reis bedoeld als blijk van vriendschap en verzoening naar alle kinderen van Abraham, in het bijzonder die van de islamitische wereld waarin Egypte een vooraanstaande positie inneemt.” Ik hoop dat dit bezoek een omhelzing van troost zal zijn en een aanmoediging voor alle christenen in het Midden-Oosten Paus Franciscus

Veiligheid Zijn medewerkers houden hun hart vast voor zijn veiligheid. Franciscus weigert om een gepantserde auto te gebruiken als hij van de ene plek naar de ander wordt gereden; de mensen moeten hem kunnen zien. De paus heeft in Cairo onder meer ontmoetingen met president Al-Sisi en met groot-imam Ahmed Al-Tahyeb van de prestigieuze Al-Azhar-universiteit. Al-Tahyeb heeft een vredesconferentie georganiseerd, waar de paus een toespraak zal houden. Ook zal Franciscus spreken met paus Tawadros II, de Koptisch-orthodoxe patriarch van Alexandrië. Samen zullen ze een bezoek brengen aan de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, waar in december 25 Kopten het leven verloren bij een bomaanslag. Franciscus en Tawadros zullen daar bloemen neerleggen, een kaars aansteken en bidden voor de slachtoffers van de aanslag. Op zaterdag draagt de paus dan nog een mis op in een stadion in Cairo en is er een bijeenkomst met priesters en religieuzen. Franciscus is niet de eerste paus die Egypte bezoekt, Johannes Paulus II ging hem in 2000 voor. Als het goed is landt Franciscus zaterdagavond om half negen weer veilig in Rome. Een moment waarnaar in het Vaticaan met meer dan normale verwachting wordt uitgekeken.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.