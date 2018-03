Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw is na 165 jaar even weg uit Den Bosch

Een bouwvakkersleerling ontdekte de Zoete Moeder in 1380, vertelt de legende. In de Middeleeuwen zou ze eens door nachtelijk Den Bosch hebben gewandeld. De volgende ochtend waren alle zieken genezen van de pest.

Deze vrijdagochtend staat de Zoete Lieve Vrouw op een zee van kleurrijke bloemen en kaarslicht gewoon op haar vaste plek in de Sint Jan. Met haar kind op de arm kijkt ze vredig uit over haar bezoekers. De kapel is bijna gevuld, maar doodstil. “Een bezoek aan de Moeder is onderdeel van mijn ochtendloopje”, zegt Meggie Schakenraad (71), gekleed in een warm windjack. Ook Rini van Dongen (57) is meerdere keren per week bij ‘Maria’ te vinden. Voor een Bosschenaar is dit een bijzondere plek, vertelt ze trots. “Ik werk in de terminale zorg. Wanneer patiënten dat fijn vinden, steek ik een kaarsje voor hen aan.”

Het wisselende klimaat in de kathedraal, waar geen verwarming of airco is, maakt Maria kwetsbaar Ted Sanders, voorzitter van de restauratiecommissie

Binnenkort moeten de Bosschenaren het een weekje zonder hun Zoete Moeder doen. Tussen 22 en 31 maart verblijft het Mariabeeld in een atelier in Maastricht. Dat is hard nodig, zegt Ted Sanders, voorzitter van de restauratiecommissie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. “Het wisselende klimaat in de kathedraal, waar geen verwarming of airco is, maakt Maria kwetsbaar.” De restaurator werkt beschadigingen bij, zet loszittende verflagen weer vast, en verwijdert de roetaanslag van de talloze waxinelichtjes die in de loop der jaren aan haar voeten zijn aangestoken.

Via röntgentechnologie wordt ook haar eeuwenoude binnenkant onderzocht. “We willen weten wat er nodig is om haar op duurzame wijze te bewaren”, zegt Sanders. Op de scan wordt niet alleen de huidige staat van het beeld zichtbaar, maar ook de veranderingen daarin door de jaren heen. Zo is er ooit een stuk van haar houten mantel afgezaagd, vertelt proost Monique van Dongen. “We zijn benieuwd wat Maria nog meer heeft meegemaakt.”

De laatste keer dat de Moeder de stad verliet, was in 1629. Het katholieke Den Bosch viel in handen van de protestanten. Uit angst dat Maria verbrand zou worden, smokkelde de adellijke dame Anna van Hoembroeck het houten beeld naar Antwerpen. Uiteindelijk belandde het in Brussel, waar het tot 1853 bleef. Sanders, lachend: “Ze was zo geliefd in Brussel dat we haar bijna niet terug hadden gekregen.”

Dagelijks branden honderden kaarsjes bij de Zoete Lieve Vrouw. Naast haar ligt het Mirakelboek, waarin mensen vele wonderen aan haar toeschrijven. “Langs Maria lopen en gedag zeggen, dat is echt iets Boschs”, vertelt proost Van Dongen.

Carolien Mees (60) bezoekt de kapel vandaag voor innerlijke reflectie. Ze draagt een wollen hoofdband tegen de kou. “Maria geeft een stukje bemoediging en kracht om het goede te kunnen doen.” Mees bezoekt de kapel meerdere keren per week. Is het erg dat de Zoete Moeder Den Bosch even verlaat? Welnee, zegt ze.“Mijn geloof hangt gelukkig niet van een beeld af.”