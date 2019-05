Helpt een stukje samengeklonterd mineraal bij een gelukkig leven? ‘Stenen beïnvloeden ons omdat ze energie uitstralen’

In een Amsterdamse yogastudio zijn dertig mensen bezig kristallen op hun lichaam te plaatsen. De deelnemers liggen op matjes en zachte kleden in een grote kring, met in het midden een flakkerende kaars die omringd is door brokjes zachtroze stenen. Ze zijn bezig met een kristallenmeditatie, die geleid wordt door Hanneke Peeters. "Leg het zesde kristal op je derde oog, de plek tussen je wenkbrauwen", zegt ze, "en tot slot het zevende kristal vlak boven je hoofd." Iedereen ligt rustig op de grond, met verschillend gekleurde stenen van stuitje tot kruin. "Adem diep in en uit, en voel wat de stenen met je doen."

Lees verder na de advertentie

Peeters bracht onlangs het boek 'Rock your crystals' uit, waarmee ze lezers met behulp van kristallen wil helpen om in balans te komen en een tevreden, gelukkig leven te leiden. Kristallen zijn relatief zachte stenen die bestaan uit één mineraal. Bekende kristallen zijn bijvoorbeeld amethist en bergkristal. Edelstenen - zoals saffier of diamant - zijn harder en kunnen ook uit meerdere mineralen bestaan. Kristallen zijn in landen over de hele wereld te vinden.

Maar hoe helpt een stukje samengeklonterd mineraal bij een gelukkig leven? Peeters: "Stenen beïnvloeden ons omdat ze energie uitstralen, een bepaalde trilling of vibratie." Vibraties zijn volgens haar overal en altijd van invloed op onze stemming. "Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je aankomt op een feestje en direct voelt of het er leuk of stom is." Sommige vibraties zijn hoger dan andere. "Zo heeft een boom een hogere vibratie dan een plastic tuinstoel en vrolijkheid een hogere vibratie dan verdriet. Kristallen hebben altijd een hoge vibratie. Het zijn magische cadeautjes van de natuur."

Naast de vibraties spelen ook de kleur van de steen en de eigenschappen die eraan toe worden geschreven een rol. De transparante bergkristal staat bijvoorbeeld voor helderheid en focus, de frisgele citrien voor blijdschap en meer vitaliteit.

Onthaasten Peeters is niet de enige die een boek heeft gewijd aan helende kristallen. De afgelopen zes maanden verschenen er ook nog drie Nederlandse vertalingen van boeken over helende kristallen: 'De kracht van kristallen' door Emma Lucy Knowles, 'Stenen & kristallen' door Lisa Butterworth en 'Kristalgrids' door Kiera Fogg. De populariteit van het onderwerp sluit volgens Peeters aan bij de algemene trend van onthaasten en rustiger aandoen: "Eerst richtten we ons voornamelijk op gezond eten en meer yoga. Nu willen mensen nog een laagje dieper gaan en richten ze zich meer op het voelen." Het is niets nieuws om de veronderstelde kracht van kristallen te benutten. Al sinds mensenheugenis worden ze gebruikt voor genezing en bescherming. Emma Lucy Knowles schrijft in 'De kracht van kristallen' dat de Egyptenaren er al gek op waren: ze gebruikten hematiet - een donkere, reflecterende steen - om spiegels te maken. De Grieken gebruikten datzelfde kristal om de lichamen van hun soldaten mee in te wrijven, ter bescherming voor ze ten strijde trokken. De Romeinen gebruikten kristallen als medicijn. En in de traditionele Chinese geneeskunde hebben acupunctuurnaalden soms een punt van rozenkwarts, om het helende proces te verdiepen. In 'Stenen & kristallen' wijst Lisa Butterworth erop dat de Maya's en indianen kristallen als heilig beschouwden, als iets wat een verbinding met het goddelijke mogelijk maakt. Ze schrijft: "Kristallen, en hun hoge trillingen, zijn in deze moderne tijd net zo goed of nog beter toepasbaar. Ze geven je een reden om stil te zijn en je te midden van de drukte van je dagelijkse stedelijke bestaan te gronden in de energieën van de aarde."

Gebroken hart Kiera Fogg maakt in haar boek gebruik van oude, heilige vormen bij het maken van een 'kristalgrid': een geometrische schikking van kristallen, om je te helpen een bepaalde intentie te bereiken. Zo zijn er grids tegen een gebroken hart of voor creativiteit. Vormen die aan bod komen zijn onder andere het kruis en de davidster. Alle vier de auteurs wijzen erop dat werken met kristallen je in balans kan brengen, zorgt dat je energie beter gaat 'stromen' en blokkades uit de weg helpt ruimen. © Jean-Pierre Jans De huidige populariteit van kristallen is ook te danken aan celebrities, denkt Peeters. Zo schijnt zangeres Adele nooit het podium te betreden zonder een lapis lazuli in haar zak, en Victoria Beckham altijd een rozenkwarts in haar handtas te hebben. "Daardoor is het gebruik van kristallen hip geworden", zegt Peeters, "en niet langer iets voor je spirituele tante." Je kunt kristallen dus gebruiken bij meditatie, zoals in de Amsterdamse yogastudio. Maar Adele en Beckham laten zien dat je ze ook makkelijk kunt inzetten zonder yogamatje - bijvoorbeeld door een kristal in je broekzak, tas, beha of verwerkt in een sieraad te dragen. Of leg er eentje op je nachtkastje. Zo zouden moeilijke slapers er goed aan doen om een amethist tussen hun wenkbrauwen te leggen voor het slapengaan. Peeters: "Dat helpt om de dag achter je te laten, amethist werkt ontstressend." Zenuwachtig voor een sollicitatie? "Een tijgeroog in je broekzak geeft kracht en versterkt je zelfvertrouwen." Vliegangst? "Houd tijdens het vliegen in iedere hand een malachiet op het moment dat je bang bent." Een huilende baby? "Een rozenkwarts bij het wiegje zorgt voor rust." Tijdens het schrijven van haar boek deed Peeters zelf regelmatig een bergkristal in haar water. "Het water neemt de helende eigenschappen van het kristal dan op. Ik merk dat ik mij na het drinken ervan lichter voel en dat mijn energie goed gaat stromen." Maar, waarschuwt Peeters, kristallen lossen nooit zomaar al je problemen op. "Ze kunnen je wel een boost geven, een zetje in de goede richting. Maar je moet natuurlijk ook zelf met je eventuele problemen aan de slag. Kristallen kunnen je daar wel bij helpen, het zijn ook instrumenten om te kijken hoe het met je gaat."

Energieknooppunten Zo legden de deelnemers aan de kristallenmeditatie stenen op hun chakra's: veronderstelde energieknooppunten in ons lichaam, die bijvoorbeeld ook bij yoga een belangrijke rol spelen. Door een steen met een hoge trilling op die energiecentra te leggen, komt de energie in ons lichaam meer in balans, is het idee. Peeters: "Maar vraag jezelf daarbij ook af: welke steen voel ik het meest, en waar staat dat punt voor?" Misschien voel je de steen bij je stuitje heel sterk, en de steen tussen je wenkbrauwen juist nauwelijks. Dat zou kunnen betekenen dat je heel stabiel bent, maar niet zo in contact staat met je intuïtie.

Horloges Veel mensen zijn sceptisch over kristallen en vinden het maar zweverig gedoe, merkt Peeters. "Ik ga nooit met ze in discussie, maar vertel ze hoogstens iets over kwartshorloges", zegt ze. Deze eerste elektronische horloges - waarbij soms 'quartz' op de wijzerplaat staat - maken gebruik van kwartskristallen in het uurwerk. Met een batterij wordt elektrische spanning verstuurd naar de kristallen, die deze trillingen overbrengen naar het tijdsmechanisme. Doordat kwartskristallen heel stabiel trillen, is de tijd extreem nauwkeurig. "Als ik dit vertel, wordt mijn verhaal over de trillingen van een kristal die onze spanning kunnen beïnvloeden vaak een stuk plausibeler", vervolgt ze. Peeters raadt iedereen aan kristallen eens een kans te geven - je hebt niets te verliezen, zegt ze, en ze zijn ook nog eens mooi. En een kristal hoeft niet duur te zijn, een stukje bergkristal voor in je zak heb je al voor een tientje. Maar onthoud bij het gebruik van kristallen dat de kristalmijnen niet onuitputtelijk zijn, zegt Peeters. "Overdrijf het dus niet en wees zuinig op ze." Ze vindt kristallen perfecte doorgeefobjecten. "Ik las eens ergens dat je een kristal nooit bezit, maar er slechts tijdelijk voor zorgt. Er komt een moment dat je een bepaald kristal niet meer nodig hebt. Geef het dan door aan iemand die het wel kan gebruiken: pay the magic forward." 'Rock your crystals. Selfcare met 50 kristallen'. Auteur: Hanneke Peeters. Uitgeverij Kosmos. 176 pagina's. € 18,50

Lees ook: