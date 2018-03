Heeft paus Franciscus de verwachtingen waargemaakt?

In aflevering 15 aandacht voor het jubileum van paus Franciscus. Vandaag is het vijf jaar geleden dat Jorge Mario Bergoglio tot paus gekozen werd. Zijn debuut op het middenbalkon van de Sint-Pieter ging de hele wereld over. Het leek het begin van een nieuw tijdperk. Het ‘Buona sera’ dat paus Franciscus uitsprak lag op ieders lippen. Met name in Nederland was de euforie onder katholieken groot: dit zou een paus worden die voor grote veranderingen ging zorgen. Fens en Van der Heijden onderzoeken of die verwachting is uitgekomen. En wat is toch het geheim van paus Franciscus? Welke fouten heeft hij de afgelopen vijf jaar gemaakt?

Lees verder na de advertentie

Aan het einde van de uitzending is er een passend ‘eerbetoon’ van zangeres Do aan de jubilerende paus.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van De Roomse Loper:

Op onze pagina op SoundCloud kunt u zich abonneren op De Roomse Loper. Ook is er de app te downloaden om de podcast direct uw telefoon te beluisteren. De podcast staat ook op iTunes. Volg De Roomse Loper ook op Twitter.

De vorige aflevering van De Roomse Loper beluisteren? Dat kan hier.