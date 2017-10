Heeft Nederland meer patriottisme nodig? Ik denk het wel

Het laatste voorbeeld is natuurlijk Catalonië, waar separatisten zichzelf als de enige ‘echte Catalanen’ naar voren schuiven - waarmee alle anderen automatisch te boek staan als halve verraders. Dus ja: het klopt dat patriottische woorden en rituelen, zoals opzichtig vlagvertoon en de plicht het volkslied mee te zingen, al te vaak zijn uitgelopen op het verdachtmaken van mensen die nog andere gevoelens van loyaliteit kennen. Aan Spanje bijvoorbeeld, of aan God. Of aan Marx.

In het Amsterdam van 1934 werd een 15-jarige jongen nog van school verwijderd omdat hij weigerde het Wilhelmus mee te zingen. Hij verliet het pand onder het fluiten van ‘de Internationale’, meldde de socialistische krant De Tribune. Maar was die jongen geen patriot? Wie zegt dat hij minder van zijn landgenoten hield dan de gezagsgetrouwe onderwijzer die hem wegstuurde? Patriottisme betekent tenslotte gewoon liefde voor je land, zorg voor je landgenoten. De vorm die zulke liefde aanneemt, laat zich niet afdwingen.

Lieve Nederlanders, zorg goed voor het land en voor elkaar

Al kun je liefde voor de eigen stad, regio of land en voor iedereen daarbinnen natuurlijk wel stimuleren. Dat deed de gisteren in Amsterdam herdachte burgemeester Eberhard van der Laan. Anders dan landelijke politici als Mark Rutte en Sybrand Buma, die daarin pijnlijk faalden, vertolkte Eberhard van der Laan de liefde voor het eigene, te weten het Amsterdamse, zónder dat hij daarbij zijn toevlucht zocht tot het aanwijzen van vijandige tegenstanders.

“Zorg goed voor de stad en voor elkaar”, schreef hij in zijn afscheidsbrief. Hij dwong niemand tot liefde voor zijn stad. Hij steunde de meest uiteenlopende vormen van stadspatriottisme, van de liefde voor Ajax tot deelname aan de Gay Pride. Zolang al die lieve Amsterdammers maar aardig voor elkaar waren - wat me in al zijn eenvoud ook een prima uitgangspunt lijkt voor het hele land.