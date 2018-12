Harbers maakt geen uitzondering voor Armeens gezin van het kerkasiel

De kerk is teleurgesteld over de in haar ogen harde en onrechtvaardige opstelling van de staatssecretaris. “Dit is een klap in het gezicht voor het gezin”, zegt Theo Hettema, voorzitter van de Protestantse Kerk in Den Haag.

Sinds het gezin acht weken geleden aanklopte bij de Haagse kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland, wordt een kerkdienst gehouden, om te voorkomen dat het gezin wordt uitgezet. Tijdens een dienst mag de politie een kerk niet binnenvallen.

De Bethelkapel gaat daar nu mee door. “Juist vlak voor Kerst, het feest van Gods menslievendheid en vrede, voelen we ons gesterkt om de verantwoordelijkheid voor de familie Tamrazyan niet te laten varen”, zegt Theo Hettema.

De kerkelijke vluchtelingenorganisatie Inlia heeft de afgelopen weken onderzoek laten doen in Armenië en in Nederland naar de situatie van het gezin. Volgens directeur John van Tilborg zijn er zowel in Armenië en Nederland nieuwe feiten aan het licht gekomen over de situatie van het gezin. “Die geven op zijn minst aanleiding tot twijfel over de reden waarom het gezin wordt afgewezen.” De Haagse kerk doet nu een beroep op de Tweede Kamer. Die is de komende weken met reces.

De woordvoerder van Harbers kan niet zeggen of de staatssecretaris de informatie van Inlia al kende, of niet relevant vindt. “Maar in elk geval heeft die niet geleid tot een andere beslissing”, zegt hij. Alles wijst nu volgens hem in de richting van terugkeer naar Armenië, ook al omdat Harbers al eerder een beroep op discretionaire bevoegdheid voor dit gezin heeft afgewezen. “En het is aan het gezin nu gehoor te geven aan het besluit dat ze al een behoorlijke tijd kennen”, aldus de woordvoerder.

Op kerstochtend verzorgt Theo Hettema de dienst in de Bethelkerk samen met de scriba van de PKN, René de Reuver. Voor de kerstdiensten is de belangstelling zo groot dat met kaartjes wordt gewerkt. De 120 plekken zitten op kerstavond al vol.

