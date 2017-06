Halal bankieren mag in Nice niet meer openlijk

Na de boerkini-rel van afgelopen zomer is er in Zuid-Frankrijk opnieuw een polemiek ontstaan rond een islamitische uiting. Steen des aanstoots is ditmaal het uithangbord van een islamitische verzekeringsmaatschappij. De burgemeester van Nice, de Republikein Christian Estrosi, heeft het bord per decreet verboden.

Verzekeraar Noorassur wilde op de gevel van een nieuw filiaal in Nice een witte plaat aanbrengen met het logo, de website en de omschrijving van het bedrijf: ‘Noorassur.com – Finance islamique’ (islamitisch bankieren). Maar Estrosi zette afgelopen maand een streep door de aanvraag.

Het verbod bracht in eerste instantie nauwelijks ophef teweeg. Totdat het bedrijf deze week een rechtszaak tegen de stad aanspande wegens discriminatie. Landelijke media zijn er bovenop gedoken en een nieuwe rel lijkt geboren.

Woede

De burgemeester motiveert het verbod door erop te wijzen dat het plakkaat een ‘risico voor de openbare orde’ vormt. De aanblik zou woede wekken in de stad waar een islamistische terrorist vorig jaar met een vrachtwagen 86 mensen doodreed. Het bord zou bovendien betogingen kunnen uitlokken en zo ‘de veiligheid van personeel en klanten in gevaar brengen’.

Het bord zou bovendien betogingen kunnen uitlokken en zo ‘de veiligheid van personeel en klanten in gevaar brengen'

Dagblad Le Monde vindt die redenering absurd. Dan kun je net zo goed het bordje ‘halal’ in een slagerij verbieden, want dat zou ook kunnen aanzetten tot islamofobe protesten, sneert de krant.

Het besluit van de burgmeester is bovendien ‘discriminatie op basis van religie’, vindt de advocaat van Noorassur, Patrice Spinosi. Volgens hem moet de staat “maatschappelijke spanningen niet wegnemen door het pluralisme te onderdrukken”, maar door te “ervoor te zorgen dat verschillende groepen elkaar tolereren”. Daarom vindt hij dat de rechter, na het boerkini-verbod, ook het uithangverbod moet terugdraaien.

De burgemeester verwerpt het verwijt van discriminatie. Hij beschouwt het fenomeen ‘islamitisch bankieren’ als een ‘teken van sektarisme’, gelieerd aan de sharia, en dat wil hij uit de stad weren. Er bestaat immers ook niet zoiets als ‘christelijk of joods bankieren’. Een verbod op de verzekeraar zelf is juridisch onhaalbaar, vandaar de strijd tegen het uithangbord.

Buurtbewoners maken zich zorgen over de komst van het kantoor inclusief kleine gebedsruimte

Buurtbewoners maken zich zorgen over de komst van het kantoor inclusief kleine gebedsruimte, meldt de lokale krant Nice-Matin. Onnodig, zegt directrice Sonia Mariji (45). Ze richtte Noorassur in 2012 op, uit onvrede over het gebrek aan ethiek in de financiële sector. Het bedrijf heeft nu zes filialen en overweegt er nog tien. Het respecteert de regels uit de Koran en doet dus niet aan rente, speculatie of investeringen in ‘verboden’ sectoren (alcohol, tabak, kansspelen). Winst en verlies worden collectief gedeeld.

Ook niet-moslims zijn welkom, benadrukt Mariji. “Want islamitisch bankieren is in de eerste plaats verantwoord en participerend investeren, het is ethisch bankieren, en ethiek heeft geen kleur en geen religie.” De rechtbank van Nice doet de komende weken uitspraak.