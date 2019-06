Habemus podcast: het Vaticaan gaat pauselijk nieuws casten

De nieuwe show krijgt de titel ‘Hebdomada Papae’ oftewel ‘De week van de paus’. In het radioprogramma van ongeveer vijf minuten bespreken journalisten van Radio Vaticaan al het pauselijke nieuws, compleet met interviews en reportages. Na de uitzending komt het programma als podcast online.

Maar hoe vertaal je moderne woorden en uitdrukkingen die de Romeinen nog niet kenden? Om dat probleem op te lossen, publiceert de afdeling Latijnse Letteren van het Vaticaan om de paar jaar het Lexicon recentis Latinitatis, een woordenlijst met Latijnse vertalingen van moderne woorden. Een milkshake wordt dan een potio agitata, een pizza is een placenta compressa en een covergirl is een exterioris paginae puella.

De podcast is ‘niet bedoeld als een nostalgische blik naar het verleden, maar als een uitdaging voor de toekomst’, zegt Andrea Tornielli, hoofd van het Vaticaanse secretariaat voor communicatie. Tornielli zou graag zien dat het Latijn, de officiële taal van de Heilige Stoel, vaker buiten de mis om wordt gesproken. Dat er wel degelijk belangstelling is voor het Latijn, bewijst de Latijnse Twitterpagina van de paus (@Pontifex_ln), die door meer dan 900.000 mensen wordt gevolgd.

