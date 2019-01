Grote groep orthodox-protestantse predikanten spreekt zich met ‘Nashville-verklaring’ stevig uit tegen homoseksualiteit

Enkele honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en prominenten – zo bleek vandaag – hebben hun handtekening gezet onder de Nashville-verklaring, een Amerikaanse document uit 2017 dat zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en betoogt dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’.

Nu is het op zich geen verrassing dat er in grote delen van het orthodoxe protestantisme zo over homoseksualiteit wordt gedacht. Maar terwijl er in grote delen van protestants-christelijk Nederland sprake is van een soms langzaam maar wel zekere emancipatie van homoseksuelen, bevat de Nashville-verklaring teksten die juist het tegenovergestelde lijken te beogen. De verklaring bestaat uit veertien artikelen, onder de titel ‘Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’. Een van die artikelen luidt als volgt: ‘Wij bevestigen dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel. Wij ontkennen dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’ Vooral die laatste zin valt op. Waar in grote delen van het orthodox-protestantisme over homoseksualiteit vaak werd gezegd ‘Je mag het wel zijn, maar je mag het niet in de praktijk brengen’, wijst die laatste zin in een heel andere richting: terug de kast in.

Het zou zomaar kunnen dat de lijst met ondertekenaars nog langer wordt: de tekst is dit weekend toegestuurd aan nog eens honderden predikanten

Elders in de tekst wordt, in impliciete bewoordingen, de suggestie gedaan dat homo’s en transgenders kunnen genezen van hun geaardheid: ‘Wij bevestigen dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.’

Tot nu toe is de in het Nederlands vertaalde verklaring zo’n 250 keer ondertekend. De ondertekenaars – allemaal mannen – komen onder andere uit de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ook SGP-voorman Kees van der Staaij en SGP-senator Diederik van Dijk hebben hun handtekening gezet. Net als de prominente baptisten-voorganger Orlando Bottenbley.

Op sociale media reageerde een heel aantal predikanten en theologen uitgesproken negatief op de verklaring: een flink deel meldde nimmer te ondertekenen. Ook Theoloog des Vaderlands Stefan Paas (aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken) weigert te ondertekenen: ‘Publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen’, stelde hij op twitter. ‘Wie is hier in vredesnaam mee gediend?’ Hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Bert-Jan Lietaert Peerbolte schreef op twitter: ‘Als ik de discussie zie, schaam ik me diep voor theologen die dit onderteken.’ En predikant en EO-voorzitter Willem Smouter: ‘Ik wil zo duidelijk mogelijk zeggen: geloof dit niet! Wat je identiteit ook is, man of vrouw, Jood of heiden, homo of hetero, je bent welkom in Gods huis.’

Toch zou het zomaar kunnen dat de lijst met ondertekenaars nog langer wordt: de tekst is dit weekend toegestuurd aan nog eens honderden predikanten uit een reeks kerkgenootschappen. Door de verklaring al zoveel predikanten en voorgangers voor te leggen maken de initiatiefnemers het onderwerp nog meer tot sjibbolet: de verklaring niet ondertekenen kan dan ook als een statement worden beschouwd.

De vraag is welke predikanten uit de behoudende vleugel van de PKN hun handtekening zullen zetten.

Een paar maanden is in de Protestantse Kerk in Nederland uitgebreid over homoseksualiteit gediscussieerd. Het PKN-bestuur boog zich over de vraag of het onderscheid dat in die kerk wordt gemaakt tussen het huwelijk van man en vrouw en dat tussen homoseksuelen moest worden opgeheven. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Wel voegde het kerkbestuur, de synode, een soort bijsluiter aan dat besluit toe waarin staat het onderscheid dat in de kerk nog steeds wordt gemaakt geen waardeoordeel in zich draagt. Het besluit leidde tot grote onvrede op de progressievere vleugel van de brede PKN. ‘Wij staan voor een open kerk waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende relatievormen’, schreven honderden predikanten en kerkelijk werkers eind november in een open brief.

Onder de ondertekenaars van de Nashville-verklaring zijn zo’n dertig PKN’ers. Zij zullen zich waarschijnlijk rekenen tot de Gereformeerde Bond, de behoudende vleugel van de PKN. Hun handtekening is opvallend omdat de verklaring klip en klaar stelt dat er maar op één manier over homoseksualiteit kan worden gedacht: ‘Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.’ Een van de kenmerken van de PKN is juist dat er over allerlei zaken verschillend wordt gedacht, zeker over homoseksualiteit. Nu de verklaring naar nog veel meer predikanten is toegestuurd, is de vraag welke predikanten uit de behoudende vleugel van de PKN hun handtekening zullen zetten.

Nashville Statement Het Nashville Statement werd in de zomer van 2017 opgesteld door zo’n 150 Amerikaanse conservatieve evangelische voormannen en werd sindsdien door zo’n 22.000 anderen ondertekend. De verklaring komt voort uit The Council on Biblical Manhood and Womanhood, een organisatie die zich inzet voor ‘de verspreiding van wat de Bijbel leert over de verschillen tussen man en vrouw’. De verspreiding van dat denken is volgens de CBMW ‘essentieel voor het gehoorzamen van de Schrift en voor de gezondheid van gezin en kerk’. Onder de 150 opstellers van het Nashville Statement zijn prominente theologen als John Piper en James Packer.

De initiatiefnemers voor de Nederlandse vertaling van het Nashville Statement zijn Arjan Baan en Piet de Vries. Baan is evangelist en directeur van de stichting Heart Cry. Die stichting, aldus haar website, wil ‘dat de naam van Jezus in Nederland in al zijn rijkdom verheerlijkt wordt’. En: ‘We verlangen naar voortdurende persoonlijke en nationale herleving van gelovigen en onderscheidingsvermogen om niet meegevoerd te worden door de geest van de tijd’. De Vries is docent aan de predikantenopleiding van de Hersteld Hervormde Kerk.

