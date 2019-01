Grootste kerststal van Europa blijft permanent in Nederland

Het kerstdorp van 100 vierkante meter en ruim 18.000 figuren, stond dit jaar voor het eerst opgesteld in het museum in het dorp Heilig Landstichting en trok tot nu toe zo’n 32.500 bezoekers. Het is niet zomaar een stalletje: van de Romeinse Herberg tot de tot de geboortestal, het hele kerstverhaal wordt uitgebeeld.

Eigenaren Roel den Dulk en Fred van der Zwet bouwden hem in december voor de laatste keer op. Na twintig jaar verzamelen, opbouwen en weer afbreken, vonden de eigenaren het genoeg en deden ze de kerststal in de verkoop. Het geld ligt niet op de plank bij Oriëntalis, dus om de kerstgroep (met een verzekeringswaarde van 45.000 euro) te kunnen kopen, organiseerden zij een crowdfundingsactie onder particulieren, bezoekers en bedrijven. Ook benaderden zij fondsen en gemeenten.

De laatste handtekeningen moeten nog worden gezet, maar het museumpark heeft het streefbedrag van 25.000 euro gehaald. Oriëntalis doet geen uitspraak over het bedrag dat zij aan de eigenaren betaalt.

Den Dulk: “Er waren een stuk of acht geïnteresseerden, maar het gaat ons niet om de hoofdprijs. We willen onze kerststal achterlaten op een plek waar deze het beste tot zijn recht komt. In Oriëntalis hoort hij wat ons betreft thuis.”

