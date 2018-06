Grofgebekte Duterte schokt katholieke landgenoten

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft al vaker belangrijke personen beledigd, van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama tot paus Franciscus. Maar nu heeft Duterte het hogerop gezocht en daarmee ook veel van zijn aanhangers gekwetst.

God is ‘dom’, zei Duterte in een toespraak die live op televisie werd uitgezonden. Hij deed dat in zijn bekende, nogal onsamenhangende stijl, maar wel met een eigen onderbouwing. De president van het land met de meeste katholieke inwoners van heel Azië hekelde het scheppingsverhaal en het, in zijn ogen, ontbreken van logica daarin.

Politieke tegenstanders namen direct afstand van Duterte. Een senator noemde hem ‘een slecht mens’

Duterte sprak over Adam en Eva die uit het paradijs werden gezet na het eten van de verboden vrucht. “Wie is deze domme God?”, vroeg hij zich af. “Je schiep iets perfects en dan verzin je een gebeurtenis die verleidt en de kwaliteit van je werk vernietigt.”

Erfzonde Ook de erfzonde, die inhoudt dat alle mensen belast zijn met de foute keuze van Adam en Eva, moest het ontgelden. “Je was nog niet eens geboren en dan heb je de erfzonde.” Conclusie van de president: “Wat is dat voor geloof? Ik kan het niet accepteren.” Zijn uitspraken zijn hard aangekomen in de Filippijnse samenleving, waar de katholieke kerk een grote rol speelt. De president is ‘een gek’, zei Arturo Bastes, de bisschop van Sorsogon. “Duterte’s tirade tegen God en de Bijbel toont opnieuw aan dat hij een psychologische freak is, een psychopaat die nooit gekozen had moeten worden als president van onze beschaafde en christelijke natie.” Ook politieke medestanders nemen nu afstand van Duterte. Senator Panfilo Lacson, een voormalig hoofd van de politie die de president altijd steunde in zijn keiharde aanpak van drugsgebruikers, zei dat hij nu te ver is gegaan. “Moge God hem vergeven en hem laten boeten voor al zijn zonden.”

Duterte misbruikt door een priester Politieke tegenstanders namen natuurlijk direct afstand van de president. Senator Antonio Trillanes noemde hem ‘een slecht mens’, en zijn opmerkingen over God zijn daarbij niet het belangrijkste. Die zijn immers ‘volkomen in overeenstemming met de achterbaksheid, harteloosheid en meedogenloosheid van zijn beleid’. Een woordvoerder van de president verdedigde diens uitspraken met de opmerking dat hij ook vrijheid van meningsuiting heeft. Als verzachtende omstandigheid voerde hij bovendien aan dat Duterte naar eigen zeggen als student is misbruikt door een priester. Duterte werd in 2016 verkozen na een campagne waarin hij tekeerging tegen misdaad en corruptie. Sindsdien zijn er vele duizenden drugsgebruikers gedood door de politie en door doodseskaders. De president heeft deze acties steeds gesteund en gezegd dat hij zonder morren miljoenen verslaafden zou laten vermoorden. Toen Obama kritiek uitte op Duterte’s beleid noemde die hem een ‘hoerenzoon’. Paus Franciscus kreeg dezelfde belediging naar zijn hoofd, omdat hij tijdens een bezoek aan Manila het verkeer liet vastlopen.