Graag meer aandacht voor religieuze polygamie

Bidden met een rozenkrans, maar ook mediteren op boeddhistische wijsheden. Spirituele festivals bezoeken, maar je net zo makkelijk verliezen in een oude tekst van een islamitische wijsgeer. Voor een flinke groep mensen is het dagelijkse praktijk, bleek vorig jaar uit het onderzoek God in Nederland. Ze belijden niet per se meerdere goden, maar laten zich wel voeden door meerdere religieuze tradities. De groep wordt steeds groter, en dat terwijl juist minder mensen zich christelijk en spiritueel noemen.

Lees verder na de advertentie

Georganiseerd is de groep niet: wie zich in meerdere tradities tegelijk thuisvoelt, moet vaak zelf zijn weg zoeken. Daar mag verandering in komen, meent Kalsky, professor voor theologie en samenleving aan de Vrije Universiteit. Met onder meer VU-hoogleraar boeddhisme André van der Braak wijdde ze een eenmalige glossy aan de zogeheten ‘multiple religious belongers’, mensen die bij meerdere religieuze tradities horen of elementen daaruit combineren. ‘MiX’ is vanaf deze week te koop of te bestellen bij de boekhandel. De redactie deed interviews met multireligieuzen en ging onder meer op reportage naar een dominicanenklooster dat een breed religieus publiek trekt.

Waarom een tijdschrift? Deze mensen zijn toch geknipt voor een blad als Happinez? Kalsky: “Happinez lezen ze waarschijnlijk ook, maar dat richt zich wel op een bredere groep, de zogenoemde ‘ongebonden spirituelen’. Multireligieuzen zijn anders: die voelen ook affiniteit met religie.”

Waar ga je eigenlijk heen als je meerdere religies wil beoefenen? “Er zijn geen plaatsen waar je twee verschillende religieuze tradities tegelijk kunt beoefenen. Voor iedere traditie bezoeken ze een andere plek. Maar er zijn wel vormingscentra die zich specifiek richten op multireligieuzen. Dat Dominicanenklooster in Huissen bijvoorbeeld. Daar worden mantra’s van hindoeïstische en joodse teksten gezongen, maar ook liederen uit Taizé. Zo zijn er inmiddels locaties door het hele land. In principe geven we onze glossy eenmalig uit, maar wie weet is er wel behoefte aan een blad dat vaker verschijnt. Een plaats waar je multireligieuze activiteiten terugvindt, die is er sowieso niet.”

Is de multireligieuze Nederlander wel bereid om zich ergens aan te committeren? “Dat soort vragen proberen we te beantwoorden in het onderzoek waar ik nu met mijn collega’s aan werk. Ze willen zich niet meer binden aan een religieus instituut, en vormen eerder lossere netwerken. Maar het is veel te makkelijk om ze af te doen als oppervlakkige shoppers. Ze verdiepen zich wel degelijk in de achtergrond van rituelen en teksten die hen dierbaar zijn.”

De samenleving kan die nieuwe manier van geloven pas begrijpen als er een ‘omslag in ons denken’ plaatsvindt, schrijft u. Wat bedoelt u daarmee? “Multireligieuzen zijn niet bezig met de waarheidsclaims die de verschillende religies doen. De vraag welke godsdienst de ware is, vinden ze niet interessant. In het Westen zien we religies vaak als min of meer afgebakende fenomenen: je gelooft het één of je gelooft het ander. Als je in zulke hokjes denkt, kun je multireligiositeit moeilijk begrijpen. In het dagelijks leven is het allemaal niet zo geordend en overzichtelijk.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.