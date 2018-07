Google speelt een rol die God vroeger vervulde

Het is een immense boete: 4,34 miljard euro moet Google betalen. Opgelegd door de Europese Commissie, vanwege het misbruik van de dominante marktpositie van Google met zijn besturingssysteem Android. Maar Google is zo ontzettend rijk - het moederbedrijf van de internetreus heeft 88 miljard in kas - dat je je afvraagt of het ze wel iets doet, zo'n boete.

Bedrijven als Google hebben bijna iets goddelijks, zegt Denker des Vaderlands René ten Bos. Niet alleen vanwege het geld, vooral vanwege alles wat ze van de burger weten. "Google, Facebook, Apple, Amazon.com - ze eisen niet alleen onze aandacht op, maar maken ons ook compleet transparant", zegt Ten Bos.

"Ze weten meer over mijzelf dan ik weet. Ze spelen een rol die God vroeger vervulde. Ook God stond namelijk dichterbij mij dan ikzelf. Als ik naar Amazon.com ga, weten ze dankzij de algoritmen die ze hanteren nauwkeurig welke boeken voor mij relevant zijn. Die algoritmen zijn zo goed, dat ze mijn verlangens en behoeften uitstekend in kaart kunnen brengen, waardoor ze geld en aandacht weten op te eisen, die we vroeger aan andere zaken besteedden."

"Nee, het gaat verder, dat streven is principieel. In Silicon Valley leeft het idee dat mensen zonder geheimen fatsoenlijker zijn. Want als alles wat jij doet zichtbaar is voor de ander, heb jij minder de neiging stiekem rottigheid uit te halen, of zelfs erover te fantaseren."

"Luister naar dit citaat van Zuckerberg: 'Having two identities for yourself is an example of a lack of integrity.' Als jij twee verschillende identiteiten hebt, ben je een voorbeeld van iemand aan wiens integriteit getwijfeld mag worden. Met andere woorden: mensen horen overal en te allen tijde identiek aan zichzelf te zijn."

"De vraag is wie bepaalt wat fatsoenlijk is. Ik zou niet willen dat de techniekreuzen dat doen. Voor mij wordt fatsoen in hoge mate bepaald in interactie tussen twee mensen.

Het is ook knap lastig als je a zegt en b doet.

"Het gaat mij er nu om, dat je overal a zou moeten denken. In de twintigste eeuw is het idee opgekomen dat wij in de samenleving rollen spelen: ik gedraag me thuis anders dan wanneer ik college geef of in de kroeg een biertje drink. Leven we naar het citaat van Zuckerberg, dan geven we dat idee op, want Zuckerberg ziet verschillende rollen als gebrek aan integriteit. Als mensen niet langer geheimen koesteren, of geconfronteerd worden met geheimen van anderen, dan genereert dit homogeniteit in gedrag. Dat is een oude engineerfantasie: gedrag van mensen is maakbaar.

"In de moderne tijd, eigenlijk vanaf de Franse filosoof René Descartes, denken we dat wetenschappelijke methoden het meest geschikt zijn om een samenleving aan te sturen. Er was zoveel oorlog in de wereld omdat mensen in de ban zijn van hun emoties, van hun passions, zoals de Engelse filosoof Thomas Hobbes meende. Wilde je vrede creëren, dan moest je eerst die emoties aan banden leggen.

"Ik leg in mijn colleges altijd uit, dat je niet moet vergeten dat deze mannen werden voortgejaagd door oorlogen. Vrede moest worden uitgevonden, bijna machinaal worden gemaakt, worden geëngineerd. Hoe kan dat het beste? Door mensen transparant te maken, zo te maken dat alles wat ze denken, voelen, menen helder is, inzichtelijk, voorstelbaar en daardoor manipuleerbaar. Dat kun je bereiken door eerst maar eens alles wat die mensen doen te kwantificeren, of modern gezegd, van algoritmen te voorzien."