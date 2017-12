Goede voornemens voor 2018: En nu stop ik echt met roken

Nu het nieuwe jaar in aantocht is, verschijnen ook de lijstjes met goede voornemens weer op tafel. Stoppen met roken, meer sporten - mensen zijn dol op het maken van een nieuwe start op 1 januari. Ook de Maand van de Spiritualiteit begint die dag, met als thema 'opnieuw beginnen'. Maar dat opnieuw beginnen blijkt in de praktijk vaak lastig: voornemens sneuvelen maar al te vaak voor de lente aanbreekt.

Welke filosofische raad helpt bij goede voornemens, zodat het dit jaar wel lukt om ze waar te maken? Filosoof Ivana Ivkovic adviseert ons niet verandering, maar vernieuwing centraal te zetten, Marli Huijer bepleit gezamenlijke goede voornemens.

"Goede voornemens werken vaak niet, maar dat betekent niet dat ze zinloos zijn", zegt politiek-filosoof Ivana Ivkovic. "We weten allemaal dat gezonder eten en meer bewegen ergens in februari al weer lastig wordt om vol te houden. En dat deze voornemens na verloop van tijd meestal nog verder slijten. Toch hebben ze daarom niet minder waarde. Goede voornemens bieden ons een symbolisch moment om even stil te staan. Wat voor jaar was dit voor jou? Wat zou je willen voor het nieuwe jaar? Als we daar niet over nadenken, krijgt het afgelopen jaar geen verhaallijn. Terwijl die juist belangrijk is om betekenis aan het leven te geven. Als we ons leven enkel dag na dag leven, wordt het in ons hoofd één grote brij. Over een afgebakende periode kun je pas zeggen wat voor periode dat voor jou is geweest.

Fris begin

"Eind december is daarvoor geen willekeurig moment. Vanaf nu worden de dagen weer minder donker en koud, breekt een nieuw begin aan. Daarmee is het nieuwe jaar een cyclus van vernieuwing. Bij goede voornemens gaat het in mijn ogen meer om deze vernieuwing dan om werkelijke verandering. Het maken van goede voornemens geeft je een fris begin, laat je nadenken over hoe je die nieuwe cirkel in wilt stappen. Misschien is alles in het nieuwe jaar binnen de kortste keren terug bij het oude, maar we beginnen vooralsnog even opnieuw. Het is net als het opruimen van je huis: na een tijdje wordt het weer rommelig, maar dat is niet erg. Je huis is even opgeruimd, je hebt nagedacht over hoe je het wilt hebben en dat geeft je een prettig gevoel als je er binnenstapt."

"Meestal is het maken van voornemens iets wat we voor onszelf doen", reageert Marli Huijer, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Elkáár beloften doen vind ik een beter idee. Het lijkt mij mooi om gezamenlijk goede voornemens te maken, in plaats van individueel. Daarbij denk ik direct aan politiek-filosoof Hannah Arendt. De mens is tot het meest onverwachte in staat, schreef zij. Daarmee bedoelt ze: door ons handelen zetten wij processen in gang waarmee we steeds iets nieuws voor elkaar krijgen. Alleen kunnen wij die processen niet overzien. We weten nooit hoe onze handelingen in de toekomst zullen uitpakken.

Bij voornemens hoef je jezelf niet van alles te ontzeggen Ivana Ivkovic

"Juist nu is het belangrijk om ons te realiseren dat we midden in een verandering van geologische processen ten gevolge van de klimaatverandering zitten. We merken al dat er meer branden en overstromingen zijn. Dat zijn verschijnselen waarvan we met grote zekerheid kunnen zeggen dat die het gevolg zijn van menselijk handelen. Wat er verder nog aan schade aankomt, kunnen we niet overzien. Het besef dat het zo moeilijk is om te voorspellen hoe de toekomst eruit zal zien, is reden om te zeggen: laten we met elkaar goede voornemens maken. Als we elkaar werkelijk beloven om ons - in dit geval - te houden aan de afspraken uit het klimaatverdrag van Parijs, om te kijken of we de gevolgen waar we nu midden in zitten kunnen temmen, nemen we samen de verantwoordelijkheid voor onze leefwereld op ons. Denk bijvoorbeeld aan een buurt die met elkaar afspreekt: we gaan dit jaar alles op alles zetten om zoveel mogelijk zonnepanelen op onze daken te leggen. Zo kun je goede voornemens inzetten om samen de zorg voor de wereld te dragen."