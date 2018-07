Goed idee, die Zweedse wet die eist dat beide partijen instemmen voordat ze seks hebben?

Afgelopen weekend trad in Zweden een wet in werking die seks zonder toestemming van de ander strafbaar stelt. Deze wet, die verband houdt met de vele #metoo-verhalen, verruimt de wettelijke kaders voor wat als 'verkrachting' kan gelden. Niet alleen het gebruiken van geweld of bedreiging geldt daarbij, maar nu dus ook het ontbreken van toestemming van de ander. 'Handen thuis bij een nee' verandert in 'niets doen tenzij het duidelijk ja is'.

Er is zelfs een app ontwikkeld waarin partners met een druk op de kop een sekscontract af kunnen sluiten. Een goed idee om mensen te beschermen tegen seksueel geweld of probeer je zo iets te reguleren dat zich niet reguleren laat?

"Je maakt een grapje toch?" vraagt Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie aan Tilburg University. "Verbijsterend dat ze denken dat dit kan en dat dit helpt. Ja, dat iemand dit een keer als ideetje oppert kan ik snappen, maar dat het dan vervolgens als serieus wetsvoorstel aangenomen wordt vind ik onbegrijpelijk.

"En die app komt zeker uit dezelfde serie als de app waarin je niet akkoord gaat met beroving? Aan de universiteit moeten we tegenwoordig apart beloven dat we niet zullen frauderen. Alsof verkrachting, beroving en fraude niet overduidelijk al slecht waren voor we ze in aparte clausules vermeldden. Ik vind de suggestie kwalijk dat we zonder expliciete regels niet zouden weten wanneer we iets verkeerds doen. Nee, hier probeert de juridische werkelijkheid het leven in een mal te drukken waar het niet in past.

Ironisch

"Het is toch ironisch dat je in onze libertijnse samenleving via allerlei kanalen toegang hebt tot de meest grove porno en dat we tegelijk denken dat we via de juridificering van het seksueel contact verkrachting tegengaan."

"De berichtgeving over deze wetswijziging was helaas niet erg precies", zegt Janneke Stegeman, bijbelwetenschapper en publiek theoloog. "Het is namelijk niets nieuws: deze voorwaarde van toestemming is al opgenomen in wetgeving in onder andere Groot-Brittannië en België. En die app is een ideetje van een ondernemer, maar heeft niet te maken met de wet. Instemming kan ook fysiek blijken. En dat wetgeving rond verkrachting zich ontwikkelt, lijkt me nodig en positief.

"Tot het begin van de jaren negentig erkende de Nederlandse wet bijvoorbeeld geen verkrachting binnen een huwelijkssituatie. Inmiddels is de definitie van verkrachting aangepast, gelukkig maar. Volgens een oude wet in Groot-Brittannië konden alleen mannen verkrachters zijn omdat verkrachting werd gedefinieerd als penetratie van een vagina door een penis. Dat is natuurlijk veel te exclusief omschreven: iedereen kan slachtoffer of dader zijn. Wetgeving volgt ontwikkelingen in de samenleving en kan soms een aanzet zijn tot bewustwording.