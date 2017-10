Godshuizen kibbelen: wie heeft de grootste, mooiste en oudste?

Het begon een paar dagen geleden, met een twitterbericht van de beroemde Saint Paul’s Cathedral in Londen. Ter gelegenheid van de wereldarchitectuurdag plaatste de beheerder van het twitterkanaal van de Anglicaanse kathedraal een trotse plaat van het kerkgebouw. Spoedig reageerden Exeter Cathedral, Coventry Cathedral, Norwich Cathedral, en daarna nog veel meer kathedralen, de ene foto nog mooier dan de ander. De een nog trotser dan de ander.

Ely Cathedral plaatste een fenomenale plaat van het onderaanzicht van de middeleeuwse achthoekige toren. Ja, ja, reageerde Saint Paul’s, ‘Always look up’, begeleid door een plaatje van zijn onovertroffen, wereldberoemde koepel. Waarna Saint Albans Cathedral volgde met een haast nóg indrukwekkender plaat van het gewelf van dat godshuis. ‘Maar vergeet ook niet naar beneden te kijken’, riep Winchester Cathedral vervolgens, met een plaatje van een close-up van zijn eeuwenoude tegelvloer. ‘Opschepper!’, reageerde Coventry Cathedral gepikeerd: de tegelvloer van die kathedraal is verloren gegaan.

Indrukwekkend wapenfeit

Lincoln Cathedral wierp er vervolgens een ander indrukwekkend wapenfeit in: ‘Driehonderd jaar lang was Lincoln Cathedral het grootste gebouw ter wereld’. Waarna Old Sarum Cathedral opmerkte: ‘Leeftijd komt voor schoonheid’. De begeleidende foto toont de fundamenten van Old Sarum: de enige overblijfselen van de kathedraal die in 1092 werd gebouwd. Waarna Winchester Cathedral opmerkte: ‘Sommigen zeggen dat je het niet allebei kunt hebben, maar wij zijn én mooi én oud!’ Om vervolgens te pochen dat geen enkele kathedraal in heel Europa zo’n groot middenschip heeft als Winchester Cathedral. Waarop Exeter Cathedral plagerig tegenwierp: ‘Ja, maar jullie hebben maar één toren’.

En zo ging de Battle of the Cathedrals nog een tijdlang door. Betere reclame is er haast niet te bedenken: wie al die enthousiast twitterende imposante kerkgebouwen voorbij heeft zien komen, moet wel heel erg z’n best om niet onmiddellijk een reisje naar Engeland te boeken.