God en de twijfel zijn verbonden

De oude dame naast me koos haar woorden zorgvuldig, tastend - nu eens levendig, dan weer mat en aangedaan. Alles wat ze zei, elke verandering van toon, expressie of gebaar zoog ik zwijgend in mij op. Dat is blijkbaar wat er rest als de natuurlijke afstand tot een onbekende ander alle relevantie en waarde verloren heeft. Zij had geen maskers meer nodig en de mijne functioneerden simpelweg niet meer.

Als predikant zou ik niet weten hoe ik zondag na zondag zonder twijfel de kansel zou moeten beklimmen om mijn preek te houden Teja Begrich, Theoloog

Mooi en rijk was haar leven geweest, zeker, maar de laatste jaren hadden eenzaamheid, twijfel en verdriet de plaats opgeëist van het eens zo vanzelfsprekende vertrouwen dat ze kende. Voor deze vrouw, die altijd zo van taal en literatuur hield, had de vertwijfeling die aan haar knaagde de gedaante aangenomen van een alles verterende, woordeloze leegte. Ze had in de loop der jaren zoveel geliefden aan de dood verloren dat ze op zeker moment niet meer wist - en dit was voor haar de ultieme schok geweest - hoe ze nog moest bidden. Ze kon de woorden niet meer vinden en zij vonden ook haar niet meer. Na lange tijd vielen ze haar dan onverwachts toch nog binnen, met een lichtheid die onthutsend was: 'Laat ons bekommerd en onbekommerd zijn'.