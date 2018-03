Gisteren keken 3 miljoen mensen naar The Passion. Presentator Noraly Beyer: 'Het heeft de Bijlmer op de kaart gezet'

Bent u alweer een beetje bijgekomen van gisteravond? Lees verder na de advertentie 'Ik moet nog bijkomen. Het is toch een hele ervaring die nog even moet landen. Ik vond het geweldig om tussen al die mensen te staan. Ik voelde me gedragen en opgetild door het publiek. Dat was een uitzonderlijk gevoel.'

U noemde de Bijlmer een plek 'die zich ontworsteld heeft aan een negatief imago'. Hoe belangrijk was het dat The Passion juist daar plaatsvond? 'Vijftig jaar geleden heb ik de Bijlmer gebouwd zien worden en in de jaren 80 ben ik teruggekeerd. Dat was de slechtste periode met veel criminaliteit. Mensen trokken hun handen ervanaf en er werd niks gedaan om de situatie te verbeteren. Ik heb meegemaakt hoe de wijk van down naar up is gegaan. De Bijlmer heeft veel werk gemaakt van het verbeteren van het imago en dat The Passion hier dan uiteindelijk komt, is de kroon op het werk. De Bijlmer heeft nu een heel ander gezicht gekregen en is op de kaart gezet.'

U legde de nadruk op diversiteit en zei onder meer: 'Op de plek die vroeger eigendom was van rijken die betrokken waren bij slavenhandel, wonen nu nazaten van mensen die als slaaf verhandeld werden.' Waarom? 'Omdat ik vind dat mensen in Nederland te weinig besef hebben over waarom wij 'zwarte mensen' hier zijn. Ik weet wel hoe dat komt: de Nederlanders zijn er niet mee opgevoed. Zelf ben ik op Curaçao en in Suriname opgegroeid en daar heb ik geleerd over Michiel de Ruyter en de hoofdsteden van alle provincies. Omgekeerd zijn er maar een halve bladzijde of een paar regels aan de koloniën van Nederland gewijd. Over de hele geschiedenis is een soort schaamtedoek gelegd, 'dat moeten we maar vergeten en er niet over praten'. Het gevolg is dat mensen in onwetendheid blijven en denken: wat doen die mensen in de Bijlmer, laat ze maar allemaal bij elkaar hokken. Maar de tijden veranderen. In Amsterdam heeft volgens mij al 1 op de 2 inwoners gemengd bloed. De Randstad is een grote mengelmoes en dat gaat als een vlek door heel Nederland trekken. Die samenballing van de hele wereld zie je al in de Bijlmer en daarmee is het een spiegel van Nederland.'

Heeft u zelf gezegd dat u de nadruk op diversiteit wilde leggen? 'Ja, daar ben ik zelf meegekomen. Ik mocht de invulling vanuit de Bijlmer geven. We hebben hier 150 kerken en de grootste moskee van Nederland en er is nooit één probleem of enig islamprotest geweest. Dat komt doordat het hier zo gemengd is. Je hebt van alles wat en niemand voelt zich beter dan de ander.'

U deed ook een soort oproep tegen de publieke opinie. 'Dat was in verband met de Pilatusscène. Hij laat zich leiden door de publieke opinie en laat Jezus kruisigen, terwijl hij dat zelf eigenlijk niet wil. Dat vond ik een mooie verwijzing naar hoe de politiek zich soms manifesteert. Ze laten hun oren hangen naar de publieke opinie omdat iedereen zit te roepen en te gillen. Dat heeft de Bijlmer natuurlijk ook meegemaakt met dat negatieve imago. Het kost veel moeite om daarvan te herstellen. Je kunt in één klap iets ruïneren en het kost enorm veel tijd en energie om dat weer op te bouwen.'

'Na vijftig jaar is de Bijlmer als een feniks uit zijn as herrezen en is naar mijn idee alsnog de stad van de toekomst geworden', zei u gister. Denkt u dat The Passion een blijvend effect gaat hebben? 'Het was een feest voor het oog om te zien dat de mensenmassa gister uit verschillende kleuren bestond. De mensen stonden vredig naast elkaar en dat geeft een goed gevoel. Of het een blijvend effect heeft, is moeilijk om te zeggen, maar we hebben wel laten zien dat die verbinding er is. En dat je van elkaar kunt leren, dat samenzijn een verrijking is van je leven. Maar nu ga ik wel een beetje op de domineestour.'