Gesubsidieerd afslanken: waar maakt de overheid zich eigenlijk druk om?

De overheid wil ons dus helpen afslanken. Ze wist sigaretten al min of meer uit het publieke domein te verbannen, helpt ons minder te drinken en zal in de toekomst wellicht het gevaarlijke vuurwerk uit onze handen nemen. Waar maakt de overheid zich eigenlijk druk om? Zijn we niet vrij om zelf te bepalen hoe we willen leven? Of hebben we die betutteling en beteugeling juist nodig?

“Laten we die vraag vooral breder trekken dan de concrete aanleiding. Roken doe ik niet, drinken met mate, maar ja, ook ik mag gerust een paar kilo’s kwijt”, lacht Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie aan Tilburg University.

“Daar mag de overheid mij best aan helpen herinneren. Maar is het niet wat voorbarig dat er op 12 januari aan de alarmbel wordt getrokken over een regeling die op 1 januari is ingegaan? Die overspannenheid zint me helemaal niet. Wat me ook niet bevalt is de expliciete economische motivatie van de overheid om obesitas aan te pakken: het scheelt aanzienlijk in de zorgkosten als mensen gezonder leven. Dat de overheid een rol speelt in zaken die onze gezondheid aangaan is geen probleem. Ik denk dat er in Nederland bijna geen harde liberalen zijn die menen dat de overheid niet ook een zorgplicht voor haar burgers heeft. Dat is het resultaat van een halve eeuw verzorgingsstaat. Maar laten we goed beseffen dat wat de overheid kan doen maar beperkt is. Ze kan zichtbare symptomen aanpakken. Ze kan ons de middelen van onze verslavingen afpakken, maar gaat niet in op de reden waarom wij voortdurend naar verslavende middelen grijpen.”

Alles consumeren Matthias Smalbrugge, hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: “In onze moderne verlangens zit een diepe paradox. Aan de ene kant willen we volledig vrij zijn. We willen altijd meer hebben: meer mogelijkheden, meer scholing, meer dingen gebruiken en consumeren en meer genieten. Tegelijk willen we dat de staat bijspringt als we in de problemen komen. We willen altijd alles kunnen consumeren, maar kloppen huilend aan bij Vadertje Staat als we te dik worden. Dan wil ik dus volledige vrijheid én volledige verzorging tegelijk. Intussen accepteert de overheid de rol die wij haar toedichten ook nog. Ze geeft het kind alles wat het wil: én die vrijheid én die verzorging. “Ja hallo, je kan niet alles tegelijk hebben, denk ik dan. Iedere leefstijl kost iets. Voor iedere vorm van geluk of genot moet je aan de andere kant offers brengen. Dat mag je ook een keer financieel terugzien. Wil je roken of ongebreideld eten en drinken? Prima, maar dan ga je wel een andere verzekeringspremie betalen.” Laten we beseffen dat wat de overheid kan doen maar beperkt is Erik Borgman Borgman: “Oei, daar zou ik nu juist heel terughoudend mee zijn. Terecht is er aandacht gevraagd voor het feit dat obesitas vooral in lagere sociale klassen voorkomt. De overheidscampagnes richten zich echter op de mensen die verantwoordelijk met hun eigen gezondheid om willen en kunnen gaan. Maar mensen zijn geen rationeel kiezende individuen. Dat weten tegenwoordig zelfs economen. Ik zou willen weten wat er achter die zichtbare problematiek van verslaving en obesitas schuilgaat. Wat mij betreft blijft ‘solidariteit’ het centrale woord. Als je zorg nodig hebt moet de vraag in hoeverre jij dit probleem zelf veroorzaakt hebt niet meetellen. In mijn theologie hoeven we het recht op zorg niet te verdienen. Bovendien, in hoeverre is je eetprobleem je eigen schuld? Wie maakt dat uit? Wie kent daar het geheim van, zou ik bijna zeggen.”