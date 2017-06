Gescheurde gereformeerde kerken willen over een paar jaar fuseren

De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) willen over enkele jaren fuseren, meldt voorzitter Melle Oosterhuis van de landelijke kerkvergadering van de ‘vrijgemaakten’.

Vorig weekend besloot die vergadering, de zogeheten generale synode, dat er ‘geen verschillen meer zijn op de weg naar kerkelijke eenwording’. Oosterhuis en zijn collega’s hebben al een voorlopige planning, zo vertelt hij nu desgevraagd. En ‘sluit zeker niet uit’ dat de kerken in 2023 één worden.

De 118 duizend ‘vrijgemaakten’ vormen de op twee na grootste kerk van het land. De NGK (33 duizend leden) ontstond in 1976, toen een groep dominees zich afscheidde en een nieuwe kerk stichtte (zie de cursieve tekst hieronder). De verschillen zijn niet groot: beide kerken zijn orthodox en houden op veel punten vast aan een letterlijke uitleg van de Heilige Schrift.

“We hebben geconstateerd dat er geen redenen meer zijn om niét over te gaan tot kerkelijke eenwording”, zegt Oosterhuis. Of de NGK’ers terugkeren naar hun oude kerkverband of dat de twee samen een nieuwe kerk oprichten, is nog niet duidelijk. “We gaan uit van gelijkwaardigheid. Zij komen terug naar ons, en wij naar hen.”

Over een handvol onderwerpen moeten de kerken meer duidelijkheid zien te krijgen, zegt Oosterhuis. Sommige zijn technisch van aard, andere zijn theologisch. Er zijn NGK-kerken waar praktiserende homo’s predikant kunnen worden of deel kunnen uitmaken van de kerkenraad. Vrijgemaakten wijzen dat af. “In hoeverre geef je daar ruimte om te gedogen? Ik kan me voorstellen dat je elkaar daar probeert te zoeken, en niet kiest voor rigide tucht, voor de botte bijl.” Geen van dat soort verschillen is wat Oosterhuis betreft zo ernstig dat de fusie erop kan afketsen.

Over de rol van vrouwen in de kerk liepen de meningen lange tijd uiteen: de NGK heeft geen moeite met vrouwelijke voorgangers en draagt dat sinds 2004 ook nadrukkelijk uit, terwijl de vrijgemaakten daar niets van wilden weten. Afgelopen vrijdag gingen die laatsten overstag. Vrouwen mogen voortaan predikant, diaken en ouderling worden, besloten ze bij de landelijke kerkvergadering (synode) in Elspeet.

De ‘vrijgemaakte’ zuil, die enkele decennia geleden nog stevig overeind stond, is poreuzer geworden. De eigen krant, het Nederlands Dagblad, wordt ook gelezen door niet-vrijgemaakten. De vrijgemaakte politieke partij, de GPV, is in 1999 opgegaan in de ChristenUnie. En voor veel ‘vrijgemaakte’ en Nederlands-Gereformeerde jongeren is de evangelische EO Jongerendag al jaren vaste prik.

GKV en NGK zijn niet de enigen die toenadering zoeken. Ook elders in gereformeerd Nederland zoeken broeders en zusters uit verschillende kerken elkaar op. Zo zijn er lokale gemeenten die bestaan uit NGK’ers en leden van de Protestantse Kerk in Nederland, en wordt ook samenwerkt met de Christelijke Gereformeerde Kerken, weer een ander kerkverband.

Gereformeerden: binnen veertig jaar twee keer gescheurd

De ‘vrijgemaakte’ kerk ontstond in 1944, toen een aantal voorgangers zich afscheidde van de de Gereformeerde Kerken (die later is opgegaan in de PKN). Inzet van die scheuring was een discussie over de doop: was die alleen geldig als de dopeling de rest van zijn leven gelovig bleef, of vervalt de doop als iemand van zijn geloof valt? Enkele dominees gingen uit van het eerste en werden ontslagen.

In 1976 sloeg de vlam in de pan toen bekend werd dat een vrijgemaakte kerkgemeente in Groningen samenwerkte met een gemeente van de Gereformeerde Kerken. Er barstte een discussie los over de omgang met andere kerken. Een groep predikanten die met zulke openheid weinig moeite had, scheidde zich af en vormden de Nederlandse Gereformeerde Kerken.