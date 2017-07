Ger Groot schreef een belangrijk boek, vanuit een ouderwets perspectief

Ger Groot (1954) is filosoof en auteur, onder andere columnist voor deze krant. Hij doceert cultuurfilosofie aan de Erasmusuniversiteit en is bijzonder hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radbouduniversiteit. Behalve vertalingen, heeft hij ook een groot aantal eigen publicaties op zijn naam: boeken, opiniestukken en columns.

Volgens Ger Groot is het denken van de afgelopen eeuwen één grote zoektocht naar een antwoord op dat verlies. Daarvan draagt niet alleen de filosofie, maar ook de westerse cultuur de sporen: je vindt ze net zo goed bij Wagner als bij Sinatra, net zo goed in de neoclassicistische schilderijen van Jaques-Louis David (1748-1825) als in de films van Woody Allen.

Want, zoals Groot zegt: De mens blijft achtervolgd door zijn anti-theologische beslissing. Het verlies van God betekent namelijk het verlies van het absolute, een bestendig ankerpunt. De mens zelf kan zichzelf dat ankerpunt niet verschaffen - al heeft hij dat vaak gedacht - maar zonder zo'n anker lukt het ook niet: de samenhang in ons wereldbeeld gaat verloren.

Die lange, grillige geschiedenis laat de auteur beginnen bij de scepsis van Descartes en het daaruit resulterende 'Ik denk, dus ik ben'. Met dit begin van de moderniteit, zo'n vier eeuwen geleden, kwam het denken over de mens in een stroomversnelling. Hij werd het middelpunt van zijn wereld; God werd langzaam van zijn centrale plek verdrongen. Dat proces, uitlopend op 'de dood van God', loopt als rode draad door het ontstaansverhaal van de moderne mens.

In 'De Geest uit de fles' zie je de westerse mens eeuwenlang met de vraag naar zichzelf stuntelen. Dat is tegelijk confronterend én relativerend.

Opvallende passages

Het wezen dat 'biologisch omschreven wordt als homo sapies', is in dit boek uitsluitend de westerse mens, zo blijkt. Soms lijkt Ger Groot zich even bewust van dat beperkte perspectief, zoals in deze passage: "Feministische filosofen afficheerden zich uitdrukkelijk als vrouwelijke denkers, mensen van niet-blanke afkomst omhelsden hun 'zwarte', of postkoloniale identiteit, de joodse filosofie emancipeerde zich onder die expliciete aanduiding. Te lang, aldus de Franse filosoof Jacques Derrida, heeft het westerse denken zich laten leiden door een stilzwijgende tweedeling waarin al deze categorieën als vanzelfsprekend in de marge werden geplaatst."

Het boek is doorspekt met kleurig beeldmateriaal en verwijzingen naar video's

Toch is de Ander, ten overstaan en ten koste van wie de westerse moderne mens zijn zelfbeeld ontwikkelde en die hij tegelijkertijd zijn/haar menselijkheid herhaaldelijk ontzegde, in dit boek nagenoeg afwezig. Simone de Beauvoir is een subcategorie van Sartre, Arendt krijgt slechts aandacht in relatie tot Heidegger. En over de oosterse invloeden in diens werk wordt niets gezegd. Het boek is zo geschreven vanuit een nogal klassiek perspectief. Dat maakt het uiterst helder, maar ook wat ouderwets.