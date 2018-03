Ger groot? Of toch weer René ten Bos? Bekende gezichten bij strijd om Socratesbeker

Wordt het Ger Groot, Ignaas Devisch, toch weer René ten Bos? Het eerste dat opvalt aan de vijf genomineerden voor ‘het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2017’ is dat er zovelen bekend klinken. Devisch maakte vorig jaar kans op de prijs, die uiteindelijk naar Marjan Slob ging. Denker des Vaderlands René ten Bos won twee jaar geleden. De enige echte nieuwkomer én de enige vrouw op de shortlist is de Antwerpse filosofe Lieve Goorden. In ‘De sprong in de techniek’ stelt ze de vraag of we de toekomst nog in eigen hand hebben nu de technologie zo’n stormachtige ontwikkeling doormaakt.

Lees verder na de advertentie

Een urgent onderwerp, maar dat geldt ook voor de kwesties die de vier andere kanshebbers aansnijden. Daarin doet de jury, onder leiding van emeritus hoogleraar Paul Cobben, het karakter van de prijs eer aan.

Zo betoogt Devisch in ‘Het empatisch teveel’ dat de veelgehoorde oproep tot ‘meer empathie’ averechts kan werken. Het lijkt hem zeker geen wondermiddel om maatschappelijke tegenstellingen op te lossen. Voor nieuwe tegenstellingen waarschuwt ook Kees Vuyk in ‘Oude en Nieuwe ongelijkheid’. Zijn Nederlanders zich bewust van de nieuwe kloof tussen hoog- en laagopgeleiden? Ook dat is een actuele kwestie, zij het eerder een sociologische dan een filosofische.

Kansen Voluit wijsgerig is wel ‘Dwalen door het antropoceen’, waarin René ten Bos de vraag stelt wat de mens definieert, nu die zoveel invloed heeft op de natuur. Zijn de twee nog wel te scheiden? Wat ís natuur - en wat zijn we zelf? Dat Ten Bos in 2016 al won, zal zijn kansen op de bokaal verminderen. Meer kans maakt Ger Groot. Dat de jury diens boek ‘De geest uit de fles’ ‘een mooi klassiek historisch filosofisch werk’ noemt, doet niet helemaal recht aan de urgentie van een titel die meerdere eindejaarslijstjes haalde en ook in Trouw ‘belangrijk’ is genoemd. Met een breed scala aan filosofische en culturele voorbeelden laat Groot zien dat onze cultuur nog altijd worstelt met de dood van God - dat we daarmee ons ankerpunt zijn verloren. Ook dat is in het geseculariseerde Nederland een tegendraads perspectief. De naam van de winnaar wordt op 7 april bekendgemaakt tijdens de Nijmeegse Nacht van de Filosofie.