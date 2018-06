Gelukkig, ook met de videoscheidsrechter blijft voetbal onduidelijk

“Wat was ik bang voor de videoscheidsrechter. Nu zou alles duidelijk worden. En was dat wat we wilden met voetbal? Net bij Frankrijk-Australië zagen we hoe groot de rol van de technologie kan worden. Over de winnende goal van Paul Pogba lijkt mij geen twijfel: bal was over de achterlijn, niet meer dan een paar centimeter, maar toch, ondubbelzinnig raak.

Lees verder na de advertentie

Het andere moment was een sliding van de Australiër Joshua Risdon op de Fransman Antoine Griezmann. Die leek mij correct, maar de videoscheidsrechter zag dat de Australiër ook een voet van de Fransman raakte. Strafschop. Doelpunt van Griezmann.

Een van de mooie kanten van voetbal is de ambivalentie ervan.

Ik heb de overtreding net een tiental keer bekeken, maar ben er niet van overtuigd dat het werkelijk eens strafschop was. Gelukkig niet. Een van de mooie kanten van voetbal is de ambivalentie ervan. Er is zoveel onzeker: buitenspel, overtreding, schouderduw. Het spel staat bol van de tegenstrijdige emoties: rechtvaardig, onrechtvaardig, mazzel, terecht, onterechte pech.

Ik was bang dat de doellijntechnologie veel van die dubbelzinnigheden zou ontrafelen. Na Frankrijk- Australië weten we dat dat niet gebeurt. Voetbal blijft vol onzekerheden zitten. Ben ik blij mee.”