Gekunstelde redeneringen over de opkomst van het christendom

De schrijver Lees verder na de advertentie De auteur Bart Ehrman is hoogleraar Nieuwe Testament in de Verenigde Staten, en een specialist op het gebied van het vroege christendom. Naar eigen zeggen was hij ooit een fundamentalistische born again christen, maar nu weet hij wel beter. Door historisch onderzoek heeft hij een gezonde scepsis gekregen tegen alle beweringen van religieuze aard. Vanuit een agnostisch perspectief probeert hij nu zo onbevangen mogelijk feiten en fictie van elkaar te scheiden te midden van gekleurde geschiedschrijving.

De thematiek De komst van het christendom heeft de wereld voorgoed veranderd, zegt Ehrman in zijn nieuwste boek dat direct ook in het Nederlands vertaald is. De sociale orde van het oude Rome was gebaseerd op goddelijk gesanctioneerde machtsverhoudingen en een verheerlijking van 'dominantie'. Het christendom bracht een totaal andere visie: deze nieuwe religie aanbad 'een nederige arbeider, die was gekruisigd voor misdaden tegen de overheid' en riep heersers op om te dienen. Als wetenschapper wil Ehrman zijn onderzoek niet baseren op zo'n on­con­tro­leer­baar standpunt De verhouding tussen staat en burger, en tussen mensen onderling, veranderde fundamenteel. Op zich was het niet raar dat er een nieuwe religie opdook, in de antieke wereld waar aan de lopende band nieuwe cultussen en religies ontstonden. Maar deze religie had na vier eeuwen al dertig miljoen aanhangers! Ehrman vraagt zich dan ook af: hoe is dit wonderbaarlijke succes te verklaren? Zijn zoektocht naar een antwoord pendelt tussen twee beroemde bekeringen: die van de onbeduidende jood Paulus en die van de machtige keizer Constantijn.

Belangrijke stelling Volgens Ehrman wordt te vaak gesteld dat het christendom zo wonderbaarlijk groeide omdat het op de een of andere manier een betere religie zou zijn. Omdat God het zegende, of omdat het spiritueler was dan het voorgaande romeinse 'paganisme'. Als wetenschapper wil Ehrman zijn onderzoek niet baseren op zo'n oncontroleerbaar standpunt. Liever beschrijft hij de groei van het christendom als een toevallige samenloop van omstandigheden. Daarbij speelden in het begin geruchten van wonderen rondom apostelen en martelaren een cruciale rol, samen met horrorverhalen over de hel. Daarna, toen het aantal volgelingen eenmaal over een kritiek punt heen was, was het simpelweg wiskunde: als iedere christen een of twee bekeerlingen maakte, ging het vanzelf razendsnel. Met zulke redeneringen betoogt Ehrman: hoewel uitzonderlijk, was de triomf van het christendom ook zo bijzonder niet.

Kenmerkend citaat Overigens zijn die redeneringen soms wel erg gekunsteld. 'Stel', zegt hij, 'dat twee mensen ieder een nieuwe cultus propageren, de een de aanbidding van Asclepius en de ander de aanbidding van Jezus. Een groep van honderd paganistische polytheïsten komt bijeen om te horen hoe de beide volgelingen de glories van hun god bezingen. Uiteindelijk blijken de twee even succesvol: vijftig van de honderd mensen besluiten nu Asclepius te aanbidden, en de overige vijftig om de christelijke god te aanbidden. Wat gebeurt er met de totale verhouding tussen het (inclusieve) paganisme en het (exclusieve) christendom?' Volgens Ehrman gebeurt er dit: ook al was de asclepiaan ogenschijnlijk even succesvol als de christen, het paganisme is toch vijftig aanhangers kwijt, het christendom heeft er vijftig bij gekregen. Ja, denkt u daar nog maar eens over na! Ehrman werpt vragen op, stelt vervolgens het antwoord tergend lang uit, en zo kluistert hij je aan zijn verhaal

Reden om dit boek niet te lezen Ehrman wil het succes van het christendom bij voorbaat niet verklaren op basis van de geloofsmatige inhoud. Enkel heel specifieke kenmerken zoals het religieus exclusivisme en de missionaire ijver tellen. Maar is het zo raar om te denken dat ook de geloofsleer bevorderend was voor het succes van deze nieuwe religie?