Dat moet veranderen, zo besloten onlangs notabelen van 110 moslimdorpen in de noordelijke deelstaten Punjab, Haryana en Himachal Pradesh. Twaalfhonderd dorpsoudsten waren bijeen, onder leiding van een moslimgeestelijke, maulana Yahya Karimi. In een stevige toespraak benadrukte hij het onhygiënische karakter van de gang naar het vrije veld, maar ook de gevaren die daaraan verbonden zijn voor vrouwen. Hij voegde aan zijn beroep op gezond verstand een dreigement toe: moslimgeestelijken zullen voortaan weigeren huwelijken te sluiten als het huis van de bruidegom niet beschikt over een toilet.

‘Geen toilet, dan ook geen bruid’, zo luidde het motto van de bijeenkomst. De maulana regelde nog enkele storende kwesties: een huwelijk zal evenmin doorgaan als dronkenschap de plechtigheid ontsiert. Ook dj’s zijn uit den boze, dat heeft niet zoals drankmisbruik een religieus verbod als achtergrond, maar de enorme geldbedragen die deze feestaanjagers beuren, waarmee ze het jonge paar op kosten jagen.

De toilettencampagne beperkt zich niet tot de moslims die met zo’n 180 miljoen mensen een enorme minderheid vormen in India, maar dat land delen met de astronomisch grote meerderheid van ongeveer een miljard hindoes. Geregeld zijn er spanningen tussen beide groepen, die zich in de afgelopen decennia enige malen hebben ontladen in vreselijk geweld. Maar over de toilettenkwestie denken hindoes en moslims gelijk en even dubbel. Met de mond belijden ze het belang van goede hygiëne, maar tegelijk saboteren velen de reguliere stoelgang.

Ruim de helft van de huizen in India ontbeert een toilet. In dorpen lig dat percentage op zeventig. Ongeveer twee op de drie Indiërs wonen in een dorp. Want India mag enorme metropolen hebben, toch is het land nog steeds overwegend een plattelandssamenleving.

Hygiëne

Religieuze hindernissen zijn er niet. Moslims noemen hygiëne zelfs een onderdeel van hun religie. Hindoes zien dat ook zo, zij verwachten bijvoorbeeld reinigende spirituele kracht van een bad in het stromende water van heilige rivieren, die overigens monsterlijk vervuild kunnen zijn. Maar de praktijk is vooral in dorpen weerbarstig. De autoriteiten hebben ontdekt dat de bouw van miljoenen gratis toiletten niet meteen leidt tot gebruik voor het beoogde doel. Het zijn meestal hokjes in de buurt van de woningen, zoals de Nederlandse plofpleeën van weleer. Veel dorpelingen gebruiken de bouwsels en de bijbehorende kuil voor de opslag van graan of oude spullen, in plaats van de stoelgang. Behalve deze rommeltoiletten zijn er ook spooktoiletten, die alleen in de administratie van corrupte ambtenaren bestaan.

Behalve rom­mel­toi­let­ten zijn er ook spook­toi­let­ten, die alleen in de administratie van corrupte ambtenaren bestaan

De bezwaren tegen toiletten lopen uiteen. Sommige mensen krijgen een benauwd gevoel in het kleine hokje. Anderen klagen over de ondiepe kuil, die ze bij geregeld gebruik elk jaar zullen moeten legen, een smerig karwei dat hen verlaagt tot de status van daliets, de verachte onderkaste. Reden dus om toiletten te mijden. Voor zover ze wel in gebruik zijn dan door vrouwen, als gevolg van de nadruk die voorlichtingscampagnes leggen op veiligheid. De dorpsnotabelen en mannen Gods krijgen deels hun zin, de toiletten voor moslimbruiden komen er, maar veel bruidegoms zullen het vrije veld blijven verkiezen.