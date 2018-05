Geen homo-poster in het RD, wel een debat

Het Reformatorisch Dagblad (RD) zet de deur naar homo-acceptatie op een kier. Vanaf vandaag gaat de hoofdredactie op de opiniepagina's in gesprek met een openlijk homoseksuele ex-refo. Voor het eerst wordt het debat op die manier gevoerd.

Aanleiding voor hun briefwisseling is het gesteggel rond twee advertenties. De eerste daarvan was een conservatief-katholieke flyer die in maart werd meegeleverd met het RD. Daarop stonden twee zoenende mannen met een kruis erdoor.

Een twitteraar die zich aan die flyer stoorde, kwam met een tegenwicht: een paginavullende advertentie waarop twee christelijke homo's elkaar omarmen. Die gaat het RD niet afdrukken, liet de redactie maandag weten. Maar een debat komt er dus wel. Een teken van meer openheid in reformatorische kring, zegt schrijver John Lapré. Hij staat links op de afbeelding hierboven en is degene met wie de hoofdredactie gaat corresponderen.

De spreekbuis van reformatorisch Nederland noemt uw boodschap strijdig met haar identiteit. Weinig reden tot optimisme. Lapré: "Er is nog een flink taboe, en dat is heel pijnlijk. Maar de manier waarop in orthodoxe kring over homoseksualiteit wordt gesproken is wel aan het veranderen. Zo'n openbare briefwisseling zag ik tien of vijftien jaar geleden niet snel gebeuren. 'De manier waarop in orthodoxe kring over ho­mo­sek­su­a­li­teit wordt gesproken is wel aan het veranderen' John Lapré "Nog een voorbeeld: de telefoontjes en e-mails die ik krijg sinds ik vorig jaar een boek over dit onderwerp heb gepubliceerd. Zelfs een paar reformatorische predikanten hebben contact opgenomen en advies gevraagd. Ze merken dat ze iets met het onderwerp moeten, omdat ze er vragen over krijgen vanuit hun gemeente. Ze willen genuanceerde antwoorden geven. En dat zijn alleen maar de mensen die ik persoonlijk gesproken heb."

Wat zegt dat, volgens u? "Dat hun kerken homoseksualiteit niet meer alleen zien als een kwestie van geloofsleer. Van oudsher is het iets dat je veroordeelt, en dat is het dan. En dan ging het altijd gelijk over seks, alsof dat het enige is waar mijn relatie met mijn partner om draait. Niet dat ze tijdens zo'n gesprek met mij direct overtuigd raken dat God het oké vindt als twee mannen of twee vrouwen een relatie hebben, maar die interesse is al een groot verschil." "Ik word nu ook weleens gevraagd om mee te lezen als een voorganger een beleidsstuk schrijft. Dan wil hij weten of zijn verwoording niet onbedoeld homo's kwetst."