Geen geld voor studentenvereniging die ‘geloofsverkondiging’ in statuten heeft

De Haagse afdeling van vereniging Navigators zit in de problemen omdat ze aspirant-leden vraagt om haar christelijke grondslag te onderschrijven, en omdat ze in haar statuten ‘evangelisatie’ als een van haar belangrijke doelen noemt. Daarmee staat ze wat betreft minister Bussemaker van Onderwijs niet voldoende open voor anders- en niet-gelovigen.

Haagse Navigators-leden die hun studie een jaar op een laag pitje zetten zodat ze in het bestuur kunnen gaan, krijgen nu geen zogenoemde ‘bestuursbeurs’, de gebruikelijke extra studiefinanciering om tijdens dat jaar rond te kunnen komen. De vereniging botste eerder al met de Haagse Hogeschool, die zulke beurzen aan Haagse studentenverenigingen verstrekt. De hogeschool beriep zich op haar emancipatiebeleid. Ze wil dat verenigingen ‘in principe toegankelijk zijn voor iedere student’ en accepteert geen evangelisatie. Geen onredelijke eisen, vindt Bussemaker.

In de praktijk wordt die evangelisatie-soep volgens de vereniging niet zo heet gegeten: leden gaan niet de straat op met Jezus-boekjes en van zieltjes winnen onder hun medestudenten is ook geen sprake. Maar, schrijft Bussemaker, “de hogeschool gaat er terecht vanuit dat de statuten van een vereniging de basis vormen voor haar handelen. Dat de feitelijke activiteiten van Navigators hiervan afwijken doet daar niets aan af.”

Op het randje

Overheden en hogescholen mogen bij het uitdelen van subsidies eisen stellen, zegt advocaat Teunis van Kooten, gespecialiseerd in religie. “Maar hier balanceer je wel op het randje. Bussemaker zegt dat de religieuze grondslag niet het probleem is, maar ze lijkt er wel moeite mee te hebben dat aspirant-leden moeten instemmen met die grondslag. Daar moet je mee oppassen. Voor je het weet, zeg je: religie hoort thuis achter de voordeur en als je als vereniging ook maar iets doet met religie, kom je niet voor subsidie in aanmerking.” De overheid moet de samenleving zo inrichten dat geluiden ‘van verschillende religieuze en politieke overtuigingen moeten kunnen worden gehoord’, zegt Van Kooten. “Ze moet pluriformiteit bieden.”

Voor je het weet, zeg je: religie hoort thuis achter de voordeur Advocaat Teunis van Kooten

Dat Navigators niet in de problemen komt door wat haar leden doen maar door wat er in de statuten staat, vindt Van Koorten vreemd. “Uiteindelijk gaat het om hoe je handelt. Als dit tot een juridische zaak komt, zouden ze daar best een punt van kunnen maken.”

Dat Bussemaker zich nu over de kwestie uitlaat, komt doordat ChristenUnie-Tweede Kamerlid Eppo Bruins er Kamervragen over heeft gesteld. Bruins sprak afgelopen december, nadat Navigators-leden hem op de kwestie hadden gewezen, van ‘ongeoorloofde discriminatie’. Een hindoeïstische en islamitische vereniging krijgen de bestuursbeurs wel en dat is krom, vindt Bruins. Bussemaker weerspreekt dat: de andere clubs hebben hun religieuze grondslag niet opgenomen in hun statuten.