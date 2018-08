Geen contract zal de liefde indammen of het vertrouwen doen afbrokkelen

Het was een spetterende lente vol heimelijke liefdesaffaires: de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen werd op non-actief gezet vanwege een verzwegen relatie met een andere hoofdofficier, en bij GroenLinks konden voorzitter Marjolein Meijer en haar partijgenoot en Kamerlid Rik Grashoff hun biezen pakken nadat hun relatie was uitgelekt.

De lente ging over in een hete zomer en de liefde bleef haar tol eisen. Enkele weken geleden schreef staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) de Tweede Kamer dat hij ingrijpt in de organisatie van zijn ministerie. Aanleiding was een liefdesrelatie tussen twee topambtenaren die in een gezagsverhouding tot elkaar stonden. Knops trad op omdat hij "een relatie tussen een leidinggevende en ondergeschikte conform de geldende gedragscode onwenselijk acht".

Wat is er eigenlijk tegen, liefde op het werk? 'Alle relaties tussen collega’s leveren integriteitsrisico's op als de een op het werk afhankelijk is van de ander', zegt Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit in de Volkskrant.

Zeker in tijden van #MeToo moeten integriteitsrisico’s koste wat het kost vermeden worden - denk nog even aan hoe radicaal en snel het Concertgebouworkest chef-dirigent Gatti begin deze maand ontsloeg na onthullingen over zijn gedrag in The Washington Post.

Contract tekenen

Daarom ondertekenen we gedragscodes, die onze integriteit waarborgen. Werkt dat? De woorden lijken een beetje met elkaar in tegenspraak. Een contract betekent van oudsher ‘schriftelijke overeenkomst’ en integer is al eeuwen ‘onkreukbaar, rechtschapen’ – het woord houdt ook verband met 'intact', dat ook letterlijk ‘niet aangeraakt’ betekent , wat in dit verband wel weer aardig is. Maar iemand die onkreukbaar is, moet die zijn onkreukbaarheid vastleggen in een contract? Contracten ondertekenen we als er toch wat vertrouwen ontbreekt, hoe onkreukbaar we de ondertekenaars ook achten.

Denker des Vaderlands René ten Bos schrijft daarover in zijn boek 'Stilte, geste, stem': “Vertrouwen is een antwoord op een relatie die nooit helemaal wederkerig is. Iemand vertrouwen betekent dat je afgaat op de welwillendheid van een ander zonder dat je de implicaties daarvan kunt inschatten, doorgronden of voorspellen. Precies deze kwaliteit van vertrouwen zorgt ervoor dat het een functie kan vervullen die door geen enkel contract kan worden vervuld.”

Ten Bos meent dat als politici instituties op de huid zitten met contracten ze slechts laten zien hoe bevreesd ze zijn voor de risico’s van het dagelijks leven. En liefde is een van die risico’s.

