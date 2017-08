Gebiedsverbod als preventieve maatregel tegen radicalisering

Dat instrument houdt in dat iemand die wordt gezien als gevaar voor de nationale veiligheid vanwege mogelijke betrokkenheid bij terroristische activiteiten, kan worden beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Dat is een bestuurlijke maatregel, er komt geen rechter aan te pas.

Fawaz Jneid verkondigt volgens het ministerie 'een intolerante boodschap' waarmee hij bijdraagt aan radicalisering. Details over wat de imam tijdens zijn preken in de boekwinkel aan de Haagse Cilliersstraat precies heeft gezegd, wil een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) niet geven. Er is een uitgebreide toelichting aan de imam persoonlijk gestuurd, maar die is niet openbaar. De NCTV zegt zich te baseren op informatie die het van allerlei kanten krijgt, waaronder van de gemeente Den Haag.

Preventie

De wet die het mogelijk maakt om iemand een gebiedsverbod op te leggen, bestaat sinds afgelopen maart. Het is vooral bedoeld om preventief in te kunnen grijpen als er tekenen zijn dat iemand zich mogelijk bezig houdt met terrorisme en strafrechtelijke vervolging niet - of nog niet - mogelijk is. Om diezelfde reden kan bijvoorbeeld ook het paspoort van terreurverdachte worden afgepakt, of een meldplicht worden opgelegd.

Of er bij de imam Jneid gegrepen is naar een gebiedsverbod omdat strafrechtelijke vervolging lastig is, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Er worden 'geen mededelingen gedaan over eventuele lopende onderzoeken'.

Dat het kabinet het aantal preventieve maatregelen om terreurverdachten aan te kunnen pakken, heeft uitgebreid, is niet zomaar. Iemand voor de rechter brengen voor vermeende betrokkenheid bij terreur en radicalisering kan nog knap lastig zijn. Zo zou je in het geval van Jneid moeten bewijzen dat hij verboden uitlatingen heeft gedaan of heeft gediscrimineerd. Dat kan ingewikkeld zijn omdat hij de uitingen heeft gedaan in beperkte kring en in het Arabisch.

Voor het opleggen van een gebiedsverbod door de minister worden minder strenge eisen aan de bewijsvoering gesteld. De maatregel wordt dan ook niet gezien als straf, bevestigde de rechtbank in Rotterdam vorige maand in een andere zaak van een terreurverdachte die zijn gebiedsverbod had aangevochten. De man, die vanwege de overtreding van het verbod werd opgepakt tijdens de marathon in Rotterdam, vindt dat wet zo vaag geformuleerd is dat je als burger niet goed weet waarom je de maatregel krijgt opgelegd. De rechtbank is het daar niet mee eens. Wie het niet eens is met het gebiedsverbod kan bovendien naar de rechter stappen. Ook Fawaz Jneid zegt tegen de NOS in beroep te gaan.

