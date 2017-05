Gaat het celibaat dan toch een beetje op de schop?

De Beweging voor Getrouwde Geestelijken heeft haast. Er moet iets veranderen aan het celibaat, waarschuwde ze de afgelopen dagen in Britse media. En snel ook. De club van kritische Britse katholieken voorziet grote problemen. Als de kerk van Rome niet minder soepel omgaat met het priestercelibaat, zijn er straks nauwelijks nog geestelijken over om parochies te leiden.

De meeste priesters zijn oud, en het aantal jonge geestelijken dat zich in Engeland geroepen voelt, is tussen 1985 en 2016 gedaald van 150 naar 25. “Op dit moment is het net nog te doen”, zegt secretaris Chris McDonnell in The Guardian. “Maar over vijf jaar zal dat heel anders zijn.”

McDonnell en de zijnen voelen zich gesterkt door paus Franciscus, die in maart zinspeelde op mogelijke veranderingen. “We moeten ons afvragen of ‘viri probati’ een mogelijkheid zijn”, zei hij tegen weekblad Die Zeit. Viri probati, oftewel gehuwde, rijpe mannen. Wat als mannen uit die categorie die al jarenlang als leek de kerk dienen, de kans moeten krijgen om gewijd te worden tot priester? Zij zouden uitkomst kunnen bieden in gebieden waar het priestertekort het schrijnendst is, vindt Franciscus. “We moeten dan beslissen welke taken ze op zich zouden kunnen nemen”, filosofeerde hij. “Bijvoorbeeld in afgelegen gemeenschappen.”

De paus wil debat Franciscus wil het daar niet bij laten, klonk het de afgelopen maanden in de Vaticaanse wandelgangen. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde nieuwssite National Catholic Reporter heeft Franciscus voorgesteld om het thema op de agenda te zetten van de bisschoppensynode die volgend jaar plaatsvindt in Rome. Een vergeefse poging: het orgaan dat de synodes organiseert, bestaande uit hoge geestelijken, zou dat hebben weggestemd. Pas in de 12e eeuw werd de regel opgenomen in de kerkelijke wetboeken Toch is zo’n debat op het hoogste niveau niet ondenkbaar. Het grootste deel van de kerkelijke geschiedenis waren celibataire priesters eerder uitzondering dan regel. De eerste documenten die priesters een celibatair leven voorschrijven, dateren uit de vierde eeuw. Pas in de 12e eeuw werd de regel opgenomen in de kerkelijke wetboeken. Tot het kerkelijke dogma heeft het celibaat nooit behoord, het is vooral een traditie. Wel een serieuze: door de eeuwen heen bleef hij in de praktijk altijd boven discussie verheven. Daar zal vooralsnog weinig aan veranderen, maar kleine aanpassingen zijn nu wat Franciscus betreft dus bespreekbaar. Bovendien zijn er op een paar plekken ter wereld al getrouwde rooms-katholieke geestelijken. Oosterse priesters binnen de rooms-katholieke kerk hebben een soort aparte status en mogen gewoon huwen, en Franciscus’ voorganger Benedictus maakte het in 2009 voor priesters uit anglicaanse kerken - die geen celibaat kennen - al mogelijk om over te stappen naar de kerk van Rome. Van die regeling wordt vooral gebruik gemaakt door priesters die vinden dat de anglicaanse kerk te progressief is geworden.

Kardinaal: het kan zo niet langer Voorstanders van verandering hebben behalve Franciscus nog een belangrijke Romeinse prominent aan hun zijde: curiekardinaal en Franciscus-vertrouweling Walter Kasper. Eén ding is zeker, zei Kasper in februari tegen de Duitse site Katholisch. “Zoals het nu gaat, zo kan het niet blijven. Parochies samenvoegen in steeds grotere verbanden, daar kun je niet oneindig mee blijven doorgaan.” Kasper stelde voor om het celibaat niet langer te behandelen als een Vaticaanse kwestie, maar als een nationale of regionale. “De situatie verschilt over de wereld heen zozeer dat een wereldwijde oplossing niet mogelijk zou zijn.” Wat hem betreft besluit iedere bisschoppenconferentie (het bestuurlijke orgaan van bisschoppen in ieder land) of zij een priestercelibaat wil hanteren en zo ja op welke manier. Hun ideeën kunnen ze voorleggen aan Rome, en daar wordt dan per geval de knoop doorgehakt. Een proefballonnetje, maar wel een serieuze. Kasper: “Ik heb de indruk dat de respons positief zal zijn als hun aanvraag goed onderbouwd is."

