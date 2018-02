Ga eens naar de basiliek van Santa Maria als u in Rome bent, Maria zal u met open armen ontvangen

In Rome houd ik juist van de avonden en de randen van de nacht. De toeristen zijn van de straat en Rome is weer van Rome. Pas dan kan je - als je goed kijkt - zien dat kerken elkaar kushandjes toewerpen en de beelden op de façade van de Sint-Jan van Lateranen druk met elkaar in gesprek zijn.

Maar sommige pleinen weten niet goed raad met de duisternis. Ze zijn hun schittering kwijt. De ruimtes worden te groot, al doet een fontein nog zo z'n best de stemming erin te houden. Op het Sint-Pietersplein redden zelfs twee fonteinen dat niet. Het gaat ook vaak goed. Zo is Piazza di Santa Maria Trastevere, in de bekende wijk met dezelfde naam, in het donker op haar best. Je loopt het plein op en je voelt je meteen thuis. En, of je het nou wil of niet: je wordt de basiliek van Santa Maria in Trastevere in getrokken.

Mij gebeurde het zo'n vijfentwintig jaar geleden voor het eerst. Het was een novembermaand, zo rond een uur of half negen. De kerk was vol. Ik vond een plek aan het einde van een bank, dan kan je altijd nog ongemerkt weg. Ik keek naar de eeuwenoude mozaïeken met scènes uit het leven van de moeder gods. Het licht ging aan en plots klonk daar koormuziek. Zo verschrikkelijk mooi. Alsof iemand een emmer koud water over me heen gooide. Ik rilde. Iemand reikte mij een boekje aan en zocht voor mij de goede pagina op. Mijn Italiaans was toen nog niet goed, maar dat was niet erg. Taal was ondergeschikt. De hemel tikte hier de aarde op de schouder: "Luister nou!"

Eat, love and pray Al snel begreep ik dat dit vespers waren van de Gemeenschap van Sant'Egidio. Die ontstond deze maand vijftig jaar geleden in Rome op initiatief van een 18-jarige student, Andrea Riccardi. Samen met een groep vrienden wilde hij de kwetsbaarsten van de stad helpen, de armen, daklozen, ouderen en zigeuners. Vooral de laatste groep is in Rome niet echt geliefd. Honderden mensen eten dagelijks in de gaarkeukens van Sant'Egidio. 'Eat, love and pray' zou het motto van Sant'Egidio kunnen zijn. Wereldwijd zet de gemeenschap zich bovendien in voor de dialoog tussen de godsdiensten en voor de vrede. Dankzij Sant'Egidio is de toestand in Rome en de rest van de wereld - dit is de goede volgorde in alles - een beetje beter geworden. Ze zitten trouwens ook in Amsterdam, aan het Waterlooplein. Schoonheid is de kracht, de schittering en het vuur van de waarheid Voor mij blijft die vesperdienst de parel van de beweging. Ik blijf terugkeren naar de Santa Maria in Trastevere. Een stuk uit het evangelie, een korte overweging, maar vooral dat goddelijk mooie gezang. Schoonheid als toegangspoort naar het eeuwige.