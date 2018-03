Franciscus, knuffelpaus onder een vergrootglas

In maart 2015 zegt paus Franciscus in een interview met een Mexicaans tv-station dat hij het gevoel heeft dat God hem nog maar kort hoofd van de rooms-katholieke kerk zal laten zijn. "Nog hoogstens twee of drie jaar", zegt Franciscus.

Hij had dus al weg moeten zijn. De kardinalen die Jorge Mario Bergoglio vijf jaar geleden als paus kozen, waren op zoek naar een buitenstaander die schoon schip kon maken in het door schandalen geplaagde Vaticaan. Bovendien moest de opvolger van de afgetreden paus Benedictus het imago van de kerk, dat door het misbruikschandaal een enorme deuk had opgelopen, opvijzelen.

Het debuut van paus Franciscus op het middenbalkon van de Sint-Pieter die avond van 13 maart 2013, was hartveroverend. Niet alleen vanwege dat inmiddels zo beroemde buonasera, maar ook door de eenvoud die hij uitstraalde. Hij vroeg de honderdduizenden op het plein tot God te bidden om hem te zegenen, voordat hij hén zijn eerste zegen als paus gaf.

Bovendien spatte het nieuwe er bij hem af. Voor het eerst een Zuid-Amerikaanse paus, voor het eerst een jezuïet en hij noemde zich ook nog Franciscus. Die hadden we nog niet gehad.

Als een CEO die een geplaagd bedrijf opnieuw in de markt moet zetten, veranderde Franciscus het gezicht van de kerk. Een kerk als een veldhospitaal waar de gewonden van deze tijd worden opgevangen: armen, daklozen en vluchtelingen. Christus centraal stellen. Geleid door dat ene codewoord dat als een rode baan over die witte soutane loopt: barmhartigheid. Gods eeuwige liefde die nooit ophoudt te bestaan.

Franciscus hield zich niet aan het aloude pastoorsadagium om tijdens het eerste jaar in een nieuwe parochie niets te veranderen. De toon was meteen al anders. Hij bleef in het conclaafhotel wonen. Gewoon een kamer en suite. Het pauselijk appartement in het Apostolisch Paleis bleef leeg staan.

Bisschoppenconferenties mogen zelf hierin beleid maken, zo lijkt het. Een grote groep katholieken is bijna euforisch over de ruimte die zo ontstaat. Sommige traditioneel gelovigen vinden dat de paus hiermee verwarring en verdeeldheid zaait.

Franciscus wil de kerk decentraliseren, meer synodaal maken, om het met een protestants woord te zeggen. Rome kan en mag niet langer alles naar zich toe trekken. Niet alleen waar het gaat om zoiets als de liturgie, ook waar het gaat om de moraal. Twee keer spraken in Rome bisschoppen uit de hele wereld over huwelijk en gezin. Er kwam meer ruimte om hertrouwd gescheidenen toe te laten tot de communie.

In een interview met de Utrechtse Daklozenkrant uit 2015 zei hij dat hij als paus zijn werk zo goed mogelijk wil doen, net zolang totdat hij er niet meer toe in staat is. Dat hij er vijf jaar na zijn aantreden nog altijd zit, wijst erop dat er met zijn gezondheid niet zoveel mis is. Je zou ook kunnen zeggen dat Franciscus meer tijd nodig blijkt te hebben dan hij van tevoren dacht om de kerk te hervormen. De knuffelpaus kan nog niet terug naar zijn vaderland.

Antonio Spadaro, vertrouweling

Over Antonio Spadaro wordt wel gezegd dat het nog moeilijker is een afspraak met hem te maken, dan met de paus zelf. Zijn status als vertrouweling van Franciscus heeft ervoor gezorgd dat zijn agenda overloopt.

Er wordt wel gezegd dat hij nu veel jezuïetischer is dan vroeger. Daar ben ik het niet mee eens Antonio Spadaro

Antonio Spadaro © rv

Tussen twee buitenlandse reizen door kan hij Trouw in Rome te woord staan. Plaats van handeling is het redactielokaal van La Civiltà Cattolica, het Italiaanse jezuïetentijdschrift waarvan de Italiaan Spadaro sinds 2011 hoofdredacteur is.

Met dat vertrouweling zijn valt het volgens Spadaro wel mee, begint hij meteen. "Als ik contact heb met de paus, is dat vanuit mijn functie en wat meespeelt is dat ik, net als de paus, jezuïet ben." Misschien is Spadaro hier toch te bescheiden. In september 2013 maakt hij het eerste grote interview met paus Franciscus dat in La Civiltà Cattolica en andere jezuïetenbladen verschijnt. Daarna werken de twee vaker samen. Spadaro zou bovendien makkelijk toegang hebben tot Franciscus. "Ik voel mij zeer verbonden met hem", meer wil hij er niet over kwijt.

Wel wil hij graag iets vertellen over de paus als jezuïet, volgens Spadaro fundamenteel om de man te begrijpen. "Er wordt wel gezegd dat hij nu veel jezuïetischer is dan vroeger. Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb alle teksten die hij als jezuïet heeft geschreven voordat hij paus werd, gelezen en gebundeld. De spiritualiteit van Ignatius van Loyola - de stichter van de jezuïetenorde - heeft zijn gedachten doordrongen als jezuïet, als provinciaal en als aartsbisschop van Buenos Aires. Maar ook als paus. Hij laat zich nog altijd leiden door het in onze orde zeer belangrijke principe van de 'onderscheiding'. Altijd op zoek naar wat God wil dat op een bepaald moment gebeurt."

Volgens Spadaro kun je alleen zo begrijpen waarom de paus als het gaat om de positie van hertrouwd gescheidenen ruimte laat om naar oplossingen te zoeken. "Zijn bijzondere aandacht voor mensen en wat hen heeft gemaakt tot wat ze zijn, bepaalt in hoge mate de wijze waarop hij het pausschap invult. Als aartsbisschop van Buenos Aires heeft hij geleerd wat pastoraal zijn inhoudt. Als paus gaat hij daar mee verder. Hij ontwikkelt zich nog altijd."

De opening van het buitengewoon heilig jaar van de barmhartigheid. © EPA

Het duurt maar tien minuten of Spadaro laat dat andere woord vallen dat zo bepalend is voor die vijf jaar dat Franciscus de rooms-katholieke kerk leidt: barmhartigheid. De paus wijdde er zelfs een bijzonder Heilig Jaar aan. Spadaro: "Die hele barmhartigheid is in eerste instantie geen vroom concept. Het heeft te maken met alles wat de kerk in de wereld doet. We zien het terug in de internationale politiek. Dat betekent voor Franciscus dat hoe groot een conflict ook is, de zaak nooit verloren is. Er moet altijd aan verzoening worden gewerkt."

De kritiek op Franciscus kent hij. Zo zou er te veel onduidelijkheid over de leer zijn. "We maken mee hoe de kerk een groot laboratorium van de theologie is geworden. Waar de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, dat in het teken stond van het vragen stellen aan de wereld, nu echt gestalte krijgt."

En ja, ook Spadaro heeft gelezen dat het pontificaat in crisis zou verkeren. Schandalen, een naaste medewerker van de paus die terecht moet staan voor vermeend misbruik, de lijst is best lang. "Ik zou het eerder een dramatisch pontificaat noemen waarin allerlei grote kwesties op een openlijke manier worden uitgevochten. Vergeet niet dat deze paus niet bang is voor meningsverschillen en conflicten. Sterker nog: hij ziet ze juist als een manier om het proces verder te helpen."

Spadaro's telefoon gaat. Hij moet weg. Spadaro wil nog wel kwijt dat hij geen idee heeft hoe lang Franciscus nog aan de macht blijft. "Hij is daar niet mee bezig. Volgens mij vindt hij het leuk om paus te zijn. Hij lijkt overtuigd van het feit dat wat hem tijdens het conclaaf gevraagd is - paus te worden - nu zijn roeping is geworden."