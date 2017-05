Franciscanen bidden tegen de wapenindustrie

Een vredeswake, hoe gaat dat in zijn werk? Lees verder na de advertentie “’s Ochtends ontsteken we de vredesvlam, zingen we een lied en bidden we. Daarna delen we flyers uit aan voorbijgangers waarin staat dat er veel te veel geld wordt besteed aan wapens. Investeer dat geld liever in ontwikkelingshulp, alleen daarmee kun je conflicten oplossen. De vredeswake wordt georganiseerd door een kerngroep van zeven mensen. Al sinds 1983, het jaar dat tegen kruisraketten werd gedemonstreerd, organiseert de Franciscaanse Vredeswacht manifestaties voor de vrede.”

Een wereld zonder wapens, is dat geen utopie? “Nee, daar heb ik een duidelijk voorbeeld van. Ekrem Karadeniz, kapitein en moslim, had tijdens de missie naar Uruzgan van 2006 tot 2010 de taak te bemiddelen tussen Nederlandse militairen en de lokale bevolking. De verschillende bevolkingsgroepen merkten dat hij zich had verdiept in hun situatie en daar kweekte hij goodwill mee. Dankzij zijn inmenging zochten de strijdende partijen contact met elkaar. Dit bewijst dat een vreedzame aanpak echt kans van slagen heeft.” Welke les leren we onze kinderen als zij zien dat we ingrijpen met losse handjes? Roland Putman, pater en Franciscaan

Vredestroepen hebben wapens, maar zijn er om vrede te stichten. Hoe denkt u daarover? “Het gaat om de manier waarop je aanwezig bent. Preventietroepen helpen vaak met de wederopbouw van het land, en dat kan ik alleen maar toejuichen. Het is heel belangrijk dat zij de strijdende partijen helpen om het vertrouwen in elkaar te herstellen. Maar gebruik van wapens keur ik niet goed. Welke les leren we onze kinderen als zij zien dat we ingrijpen met losse handjes? Dat is absoluut geen goed voorbeeld.”

Hoe reageren bezoekers van de beurs op de Vredeswacht? “Vorig jaar was ik bij de vredeswake voor een militaire beurs in Keulen. Ik sprak daar jonge militairen aan. Zij zeiden meteen: ‘Jullie zijn voor vrede, maar wij zijn voor oorlog.’ Ik antwoordde: ‘Volgens mij hebben wij hetzelfde doel, want jullie zetten zelfs je leven op het spel voor de vrede.’ Uiteindelijk hadden we een goed gesprek. Tien jaar geleden stuurde de organisatie van wapenbeurzen wel eens politie op ons af, dat gebeurt nu niet meer. Ze weten dat wij niet provoceren.”

Is dit alleen voor mensen van de kerk? “Nee, zeker niet. De kerk is de plaats bij uitstek waar vrede wordt gepredikt. Mensen zouden hier dus geïnspireerd moeten worden. Maar onze organisatie bestaat naast christenen ook uit moslims, hindoes en niet-gelovigen. Ik vind het belangrijk dat we ook met hen verbinding zoeken en hen niet uitsluiten. Hoe zouden we anders de boodschap van vrede kunnen verspreiden?”

