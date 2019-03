Filosoof Francis Fukuyama: de gevolgen van het populisme moeten een les zijn

Was Donald Trump niet tot president van de VS verkozen, dan had Francis Fukuyama niet over de bedreigingen van de westerse democratieën geschreven. “Trump is totaal ongeschikt voor deze functie. Niemand in mijn omgeving dacht dat deze zonderling een kans zou maken. Hij is een showman, een leugenaar en een oplichter. En een racist. Ik was geschokt dat mijn landgenoten deze vent kozen. Maar hij is helaas niet de enige populistische leider. In Hongarije heb je Orbán, in Brazilië Bolsonaro, in Polen Kaczyński, op de Filippijnen Duterte. En in hetzelfde jaar dat Trump werd gekozen, stemden de Britten voor de Brexit, ook een uiting van populisme. Alles bij elkaar is er een ernstige bedreiging van de democratie die mij dierbaar is. Dat gaat mij aan het hart, daarom heb ik dit boek geschreven.”

Maar de VS zijn toch nog steeds een democratie?

“O, jazeker. Onze grondwet en instituties zijn sterk genoeg om Trump aan banden te leggen. Maar ondertussen noemt hij wel de media de vijanden van het volk en valt hij de FBI en justitie voortdurend aan.

“Populistische leiders zien in hun verkiezing een vrijbrief om die instituties te ondermijnen, zoals een onafhankelijke rechtspraak, een onpartijdig overheidsapparaat, een vrije pers. In Hongarije en Polen zijn ze daar al ver mee gevorderd. Ik denk dat Trump dat ook wel zou willen. Democratieën in de wereld staan onder druk, in kwantitatieve zin, want het aantal loopt terug, maar vooral in kwalitatieve zin.”

Laat mensen niet in parallelle gemeenschappen leven

Een paar jaar geleden schreef Fukuyama al somber over de staat van de Amerikaanse democratie. Zijn zorg was toen de invloed van het grote geld en de onmacht van politici om problemen aan te pakken. Dat leek al een opmerkelijke verschuiving in zijn denken, want aan het eind van de vorige eeuw, vlak na de ineenstorting van het communisme in de Sovjet-Unie en Oost-Europa, publiceerde hij ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’, waarin hij vastlegde dat het gekoesterde model van de liberale, westerse democratie nu voorgoed de overhand had gekregen. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de politicoloog in deze bewering veel minder stellig was dan critici hem later in de mond legden. En hij voegde er destijds al aan toe - en dat wordt vaak vergeten - dat het nationalisme (net als godsdienst) zeker niet zou verdwijnen in de liberale democratie.

Die laatste voorspelling kwam uit. Het nationalisme speelt een rol in zijn jongste boek, waarvoor Fukuyama deze maand op uitnodiging van het Amsterdamse debatcentrum De Balie en het John Adams Institute op auteursbezoek was. In de inleiding van ‘Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek’ schrijft Fukuyama dat de hang naar erkenning van je identiteit aan veel ontwikkelingen in de wereldpolitiek ten grondslag ligt. Identiteitspolitiek markeert ook een nieuwe scheidslijn tussen links en rechts; het begrip wordt geassocieerd met nationalisme en populisme, met de gepolitiseerde islam, maar aan de andere kant van het politieke spectrum ook met bescherming van minderheden. Identiteit is een betere verklaring voor het schisma in samenleving en politiek dan de klassieke economische kwesties.

“Als de problemen in deze wereld nog steeds overwegend economisch van aard waren, dan hadden vooral linkse partijen geprofiteerd van de financiële crisis van tien, elf jaar geleden”, zegt Fukuyama. “Maar dat is niet gebeurd, integendeel, vooral rechtse partijen winnen de laatste tijd terrein. Zij zijn veel beter in staat gebleken om te gaan met begrippen als nationale identiteit.”