Feit is dat alle aanslagen op Koptische kerken door moslims zijn gepleegd

Lezersbrief van Kees Nieuwerth:

Lees verder na de advertentie

Ephimenco vraagt zich af (Trouw, 11 april) of Nederlandse christenen wel stilstaan bij de vreselijke aanslagen op Koptische kerken in Egypte op Palmzondag. Als hij de moeite had genomen om op de website van de Raad van Kerken in Nederland te kijken had hij gezien dat de Koptische Kerk in Nederland ook lid is van de landelijke Raad van Kerken en de Raad van Kerken in Amsterdam. Op de website van de landelijke Raad worden alle lidkerken opgeroepen tijdens Pasen te bidden voor onze broeders en zusters in Egypte. Er is een brief uitgegaan van de RvK naar bisschop Arseny van de Koptische Kerk in Nederland om onze afschuw en ons medeleven te uiten. Bovendien hebben zowel de Raad van Kerken in Amsterdam, de Wereldraad van Kerken, de Conferentie van Europese Kerken, als de Paus soortgelijke verklaringen gepubliceerd, eveneens te vinden op het internet.

Je vraag je trouwens af waarom de RvK niet bij de media haar solidariteit kenbaar heeft gemaakt en als dit wel is gebeurd waarom we niets hebben gelezen?

Dat klopt. Wel checkte ik de facebookpagina van de RvK. Pas dinsdag, na het verschijnen van mijn column, zette de RvK daar zijn bericht op (tot gistermiddag maar één ‘like’). Je vraag je trouwens af waarom de RvK niet bij de media haar solidariteit kenbaar heeft gemaakt en als dit wel is gebeurd waarom we niets hebben gelezen? Misschien omdat in dat bericht de urgentie om tot actie te komen ontbreekt. Een krachtig signaal (minuut stilte, geld voor de getroffen Koptische kerken, demonstratie enz.) na de zoveelste moordpartij in Egyptische kerken is toch iets anders dan formules als ‘bidden om een einde aan het fundamentalistische geweld en om vrede tussen religies’ (bericht RvK). Wat is trouwens ‘fundamentalistisch geweld’, term die je ook terugvindt in de RvK-brief aan de Koptische bisschop? Gaat het hier om christenfundamentalisme van bijvoorbeeld de SGP, marxistisch-, hindoeïstisch-, joods- of verlichtingsfundamentalisme?

Zie hier het ongemak van de Raad van Kerken om in naam van ‘vrede tussen religies’ het probleem te benoemen. Maar het blijft wel geweld dat de radicale en minder radicale islam pleegt. Feit is dat alle aanslagen op Koptische kerken door moslims zijn gepleegd die al dan niet aan IS of de Moslimbroederschap zijn gelieerd. Alsof je de islam en zijn volgelingen niet zou mogen attenderen – zelfs dat niet! – op het krankzinnige geweld dat een groep die zich op deze religie beroept, regelmatig pleegt tegen onschuldige christenen.