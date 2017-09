Fantaseren is overleven

Als rechtgeaarde feministe kon filosofe Marjan Slob wegzwijmelen bij de romantische fictie van de bouquetreeks. De vaste rolverdeling in deze verhalen: een jonge vrouw, wat naïef en onervaren, valt voor de charmes van een oudere, wereldwijze man. Vastgeroeste stereotypen die niet passen bij de denkbeelden van een vooruitstrevende vrouw als Slob, zou je zeggen. Ze besefte zelf ook wel dat het niet helemaal lekker met elkaar rijmde.

Fantasie is misschien niet echt, maar wel degelijk reëel

Toch sloten deze genderverhoudingen aan bij Slobs romantische fantasieën. Het zette haar aan tot het schrijven van het boek 'Foute fantasieën', dat nu na tien jaar opnieuw wordt uitgegeven. Daarin zegt Slob dat zo'n heimelijke verbeelding verre van onschuldig is. Het zet volgens haar de toon voor de omgang tussen de seksen. "Maar let wel, íedere fantasie heeft een bepaald effect", zegt Slob. "Verbeelding doet iets met je, het beïnvloedt hoe je naar de wereld kijkt. Fantasie is zelfs nodig om die wereld te begrijpen. Het heeft daarmee een duidelijke en vrij praktische functie voor de mens."

Kijkje in de toekomst In een lunchroom op het vernieuwde Utrecht Centraal, een plek die tot voor kort maar weinig tot de verbeelding sprak, legt de filosofe uit wat die functie volgens haar is. "Toen ik nog een klein meisje was fantaseerde ik vaak over hoe het leven zou zijn als volwassene. Ik deed dan hoge hakken aan en ging voor de spiegel staan." Die exercitie verschafte Slob een kijkje in de toekomst. Precies zo werkt het in ons hoofd, denkt ze. "We verbeelden ons van alles en maken een voorstelling van hoe iets zou zijn, wat in de werkelijkheid niet zo is." Een van de grote vragen waar filosofen zich op richten, is of je de wereld kunt kennen, zegt Slob. "Ze gaan daarbij uit van een binaire tegenstelling tussen dat wat waar en dat wat onwaar is. Fantasie zou in die opvatting onwaar zijn, het is immers geen realiteit." Toch klopt dat niet helemaal, zegt de filosofe. "Fantasie is misschien niet echt, maar wel degelijk reëel. Voel je het verschil tussen die twee? Fantasie hoort tot een verbeeldingswereld waarvan we vooraf accepteren dat die niet echt is. Maar toch heeft het een duidelijke invloed op onze materiële werkelijkheid. Waar of onwaar zijn in dit geval moeilijk toepasbare begrippen." Volgens Slob moeten we fantasie zien als een mentale proeftuin, waarin ieder individu een verscheidenheid aan situaties voorleeft. Bevalt die verbeelde situatie je of juist niet? Wat zou je anders willen? "Je creëert in je hoofd zo een parallelle wereld waarin je alternatieven kunt bedenken die fijner of effectiever zijn. Zo kun je een stappenplan maken en verder komen in die reële wereld, zonder eerst talloze fouten te begaan."

Noodzaak Filosoof en psychiater Damiaan Denys spreekt in vergelijkbare termen over fantasie als Slob. "Het is een van onze belangrijkste capaciteiten. Zonder zouden we niet kunnen overleven", zegt hij stellig. "Door fantasie zijn wij in staat tot anticipatie, zoals het in de neurowetenschappen genoemd wordt. In de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor dit verschijnsel, omdat het mentale stoornissen beïnvloedt. Het gaat hierbij om het vermogen van de hersenen om zich in te beelden wat er in bepaalde situaties zou kunnen gebeuren." Waarom laten we die ener­gieslur­pen­de hersenen van ons anders nog steeds zoveel overuren draaien? Denys geeft een eenvoudig maar herkenbaar voorbeeld. "Veel mensen zijn angstig als ze naar een sollicitatiegesprek moeten. Als ze zich inbeelden hoe zo'n gesprek gaat verlopen, worden ze rustiger. Dat gebeurt vaak onbewust. Sommige mensen fantaseren daarbij tot in het uiterste detail over zo'n situatie. Ze maken een beeld van de kamer, de dikte van het tapijt, de lichtinval, hoe het er zal ruiken. Dat vermogen maakt dat ze als het ware al tientallen malen dat gesprek gevoerd hebben. Die voorbereiding tempert de angstgevoelens." Cultuur speelt een bepalende rol bij fantaseren, zegt Slob: "Je gebruikt concepten uit de wereld om je heen om die simultane werkelijkheid in elkaar te knutselen." Dat verklaart ook waarom vrouwen zich kunnen verliezen in romantische verhalen uit de bouquetreeks. "Politiek gezien hebben we sterke bedenkingen bij die genderverhoudingen. Maar hoe afgekloven ook, toch zijn veel vrouwen er ontvankelijk voor." Dat komt omdat die rolpatronen koninklijk uitgerold zijn in onze westerse cultuur, legt Slob uit. "Dat zit al in sprookjes. Daarin zie je passieve prinsessen die gered moeten worden door heroïsche prinsen - dezelfde patronen als in die bouquetreeks. Zo leren vrouwen van jongs af aan zich te vormen naar bestaande beelden. Er bestaat dus een wisselwerking tussen jou, je fantasie en onze samenleving. Erg kritisch is dit type verbeelding inderdaad niet." Slob is ervan overtuigd dat al die fantasieën, hoe wild of gedwee ook, nuttig zijn voor de mens. "Voor mijn boek 'Hersenbeest' heb ik mij verdiept in de evolutiebiologie. Sindsdien geloof ik sterk in een theorie die de 'economie van de biologie' heet. Die zegt dat we blijven doen wat nuttig is. Met activiteiten die dat niet zijn, stopt onze soort vroeg of laat. Volg je deze wetmatigheid dan moet fantaseren wel zinnig zijn. Waarom laten we die energieslurpende hersenen van ons anders nog steeds zoveel overuren draaien?" Maar volgens Denys is het juist onmogelijk om in dergelijke termen te spreken over fantasie. "Verbeeldingskracht heeft volgens mij geen moraliteit. Het is er gewoonweg. Er zijn daarbij talloze fantasten die allerlei beelden en ideeën voortbrengen die nergens op slaan. Handopleggers en genezers, mensen die denken de toekomst te kunnen zien in dierentekens - dat alles is ook volstrekte fantasie. Of dat nuttig is? Voor sommigen geeft dat betekenis aan het leven, dan is er misschien sprake van een bepaald nut. Maar heel productief is het niet."