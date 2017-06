Extreem vasten: de 'ademhalisten' willen leven van licht en lucht

Ze zitten gevieren op een rij, in lotushouding. De grauwe waas op de gezichten steekt af bij de felgekleurde wollen vesten. Geel, rood, groen en oranje - net als de verf op de kozijnen van hun woning in de Utrechtse wijk Lombok. De viertallige woongroep Contact & Muziek wil leven van lucht en licht, zo is te lezen op de website. En van 'warmte, kleur, muziek en liefde'.

Een van hen, de 62-jarige Jeannette, overleed begin deze maand. De drie anderen, Leonoor, Marthe en Erik, worden verdacht van nalatigheid. Het Openbaar Ministerie in Utrecht sprak van een 'niet natuurlijke dood'. Uit sectie op het lichaam blijkt nu dat ondervoeding de oorzaak was. Het OM verdenkt de huisgenoten ervan dat ze geen hulp inriepen toen dat nodig was.

Ze zijn lang niet de enige spirituele zoekers die voeding afzweren. Ademhalisten geloven dat ze door meditatie in een staat van bewustzijn komen waarmee ze 'kosmische deeltjes' uit de atmosfeer kunnen halen. 'Lichtvoeding', noemt de groep Contact & Muziek het, die er drie jaar geleden mee begon. Op hun website: 'Grappig, in het woord 'mediteren' zitten dezelfde letters als in 'eet minder'.'

De deur van hun huis in Lombok blijft dicht, nadat ze zich belaagd voelden door de pers. Maar op Facebook en op hun website beschrijft de 58-jarige Leonoor, de leider van de groep en de zus van Jeannette nauwgezet wat er in haar omgaat. Ze houdt er een persoonlijk dagboek bij dat voor iedereen te lezen is.

Telkens voorziet ze haar schrijfsels van foto's: de huisgenoten mediteren in de trein, zingen in de kerk, of plukken kruiden aan de kant van de weg. Ze komen alle vier net zo uitgehongerd over. Dezelfde uitstekende botten, dezelfde slobberende broekspijpen.

Ook geen water

Hun doel is zo min mogelijk te eten, en in de toekomst 'eventueel' ook geen water meer drinken. Medicijnen en operaties wijst de groep ook af. Zo zouden ze een harmonieus geheel worden. 'Als we alleen fruitsap en groentesap (brandnetel, paardebloem, lievevrouwebedstro uit de tuin) drinken, klinkt het zingen heel erg mooi.'

In de meeste godsdiensten komt een vorm van vasten voor. Maar bij ademhalisme slaat de gedachte dat minder eten en drinken goed is, door in de overtuiging dat helemaal niet meer eten en drinken nog beter is. Het zou niet de eerste keer zijn dat er een dode bij valt. Ten minste vier ademhalisten zijn de afgelopen twintig jaar overleden: twee Australische vrouwen, een Duitse man en een Zwitserse vrouw.

Er zijn twee 'bijbels' van het ademhalisme waardoor ademhalisten zich laten inspireren. De eerste is van een Amerikaan, Wiley Brooks, die zijn gedachtengoed vanaf eind jaren zeventig verspreidt, de hoogtijdagen van de New Age-beweging. Hij gelooft dat voedsel ons lichaam vergiftigt: "Als voedsel zo goed voor je is, hoe komt het dan dat het lichaam blijft proberen om ervan af te komen?" In de jaren negentig volgde het boek van de Australische Ellen Greve, een voormalig financieel adviseur, die zich 'Jasmuheen' noemt. Ze kwam met een 21-daagse stappenplan. Zeven dagen geen eten of drinken, en dan veertien dagen alleen kleine slokjes water. Toen een tv-programma haar volgde om na te gaan of ze, zoals ze beweerde, inderdaad zonder eten kon, moest ze het halverwege opgeven. Volgens Jasmuheen lag het aan de omstandigheden tijdens de proef. De lucht om haar heen zou niet zuiver genoeg zijn geweest door een nabijgelegen snelweg. In een interview vertelde ze soms een paar happen chocolade-ijs te nemen. Voor de smaak, zei ze.

Als mensen niet uit een integere situatie en de juiste motivatie komen, dan werkt het niet Jasmuheen

In 1999 overleed een 53-jarige Australische vrouw die Jasmuheens stappenplan volgde. Ze liet zich begeleiden door een echtpaar, dat haar in een caravan opsloot, buiten het bereik van eten of drinken. Ze begon zwarte vloeistof te braken, maar ze belden geen arts. Het echtpaar is veroordeeld voor doodslag. Jasmuheen zei, geconfronteerd met het overlijden: "Als mensen niet uit een integere situatie en de juiste motivatie komen, dan werkt het niet".

Jasmuheen zei twintig jaar geleden dat ze zo'n 5000 volgers heeft. Maar de werkelijke grootte van de ademhalistenbeweging valt niet te achterhalen - er is nauwelijks onderzoek naar gedaan. In elk geval zijn ze over de hele wereld te vinden. Elk land kent zo zijn eigen verkondigers. Van Bali tot Equador, en van India tot in Nederland. De woongroep Contact & Muziek liet zich ook door haar inspireren - vorig jaar woonden ze een retraite van haar bij. Het valt hen tegen, schrijft Leonoor in een verslag. 'Tot onze verbazing eten mensen en drinken ze 's avonds ook nog bier.'

Jasmuheen © Wouterhagens

Annemarie van Elburg, hoogleraar klinische psychopathologie aan de universiteit van Utrecht, is gespecialiseerd in eetstoornissen. Vanuit het onderzoek naar anorexia ziet ze overeenkomsten met de leefwijze van ademhalisten. "Het gaat vaak om controle. Mensen met een eetstoornis hebben vaak onvoldoende controle over hun leven. Door hun eetgedrag zo nauwgezet te reguleren krijgen ze het gevoel dat ze alles onder controle hebben. Eten ze, dan vinden ze zich slecht of zwak."

Een citaat uit het boek van Brooks: 'We moeten beginnen om te stoppen met het eten van gif om het ouderdomsproces tegen te houden en om te beginnen met het controle nemen over onze eigen lichamen in plaats van onze lichamen ons te laten controleren'. Het gevaar is, zegt Van Elburg, dat een periode van niet eten het honger- en verzadigingssysteem beschadigt. "Je voelt dan geen honger meer. Vervolgens ontwikkel je een eetstoornis."

Deels speelt het ademhalisme zich online af: zo liet de Utrechtse woongroep zich bij hun initiatie begeleiden door een stel uit Equador via een videoverbinding. Een bekend internetfenomeen uit Oekraïne, Valeria Lukyanova, begon in 2014 ook een leven op lucht te verkondigen. De Oekraïense heeft meer dan een miljoen Facebookfans en is bekend om haar gelijkenis met een barbiepop. Inmiddels eet ze weer.

Nu is het orthorexia, de obsessie om 'gezond' te eten, aangewakkerd door bloggers en vloggers Annemarie van Elburg, hoogleraar klinische psychopathologie, Universiteit Utrecht

Net als de alomtegenwoordige foodies op internet en sociale media, zetten ademhalisten aan tot ongezond gedrag, vreest Van Elburg. Ze maakt zich vooral zorgen om jongere meisjes en vrouwen. "De gezondheidshypes van tegenwoordig zijn bijna onontkoombaar. Nu is het weer orthorexia, de obsessie om 'gezond' te eten, aangewakkerd door bloggers en vloggers met misvattingen over zogenaamde superfoods en diëten waarmee je essentiële voedingsstoffen misloopt. En als je ziet hoeveel volgers die figuren krijgen? Voor mijn gevoel is dat sektevorming in een nieuwe gedaante. En het is lastiger om er zicht op te houden, want het is veel diffuser dan de oude sektes. Ze zitten niet samen op een gebouw, of wonen niet samen op een bepaald erf."