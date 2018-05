Evangelist Paige Patterson komt wel erg vaak vrouwonvriendelijk uit de hoek

Ruim 2800 baptistische vrouwen roepen op tot sancties tegen een leider van het grootste protestantse kerkgenootschap, nu duidelijk is dat die wel erg vaak vrouwonvriendelijk uit de hoek komt. Hij is dit jaar niet de eerste voorganger die in opspraak raakt.

De manier waarop Paige Patterson over vrouwen spreekt, staat ‘haaks op de verheven visie die de Bijbel heeft van het vrouw-zijn’, stellen de ondertekenaars in een open brief aan het bestuur van hun kerk, de Zuidelijke Conferentie van Baptisten (SBC).

Op christelijke blogs circuleren sinds deze maand preekfragmenten waarin Patterson, voormalig voorzitter van de SBC en nu rector van een grote predikantenopleiding, zich uitlaat over een zestienjarig meisje dat hij eens tegenkwam (‘wat een lichaamsbouw!’) en over huiselijk geweld (‘handel dat af binnen de kerk’). Wordt je door je man geslagen, ga dan niet naar de politie, adviseerde hij. Dat bezorgt het geloof maar een slechte naam. Studentes kregen tijdens in 2010 bij een diploma-uitreiking een veeg uit de pan omdat ze er in de ogen van Patterson niet appetijtelijk genoeg uit zagen: “Geen wonder dat sommigen van jullie slecht in de markt liggen.”

De Bijbel misbruikt

“De Zuidelijke Baptisten kunnen niet toestaan dat de Bijbelse kijk op leiderschap zo misbruikt wordt”, stellen de vrouwen van de open brief. “De wereld kijkt toe, broeders. Mensen vragen zich af hoe we in vredesnaam deel kunnen uitmaken van een denominatie die dr. Patterson als een leidsman heeft.” Het moment van de waarheid komt volgende maand, bij de jaarvergadering van de SBC. Patterson staat op de agenda als een van de sprekers. De brief roept niet op tot Pattersons ontslag, maar de vraag is wel of de kerkstaf hem nog prominent in beeld wil hebben.

De metoo-discussie lijkt bij de zogenoemde evangelicals te hebben geleid tot een nieuw bewustzijn. Toen in november vrouwen onder de hashtag #metoo hun ervaringen met ongewenste seksuele avances begonnen te delen, kwamen evangelicale vrouwen al snel met #churchtoo.

Eind maart stapte een voorganger van een megakerk in Tennessee op vanwege een ‘seksueel incident’ met een scholiere, en vorige maand trad Bill Hybels, een van ’s lands bekendste en meest gevierde voorgangers af. Hij werd door meerdere vrouwen beschuldigd van ongewenste avances.

