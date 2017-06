Evangelicals wijzen witte suprematie af - uiteindelijk

De gedragingen van de Alt Right ‘staan haaks op het evangelie van Jezus Christus’, zo stellen de Zuidelijke Baptisten in een deze week aangenomen beleidsdocument. ‘Witte suprematie en iedere vorm van raciale en etnische haat’ wijzen ze af ‘als zijnde van de duivel’.

Alt Right is het losse netwerk van witte suprematisten en radicale nationalisten die zich vooral roeren op sociale media. Ze hebben weinig gemeen met ’s lands grootste protestantse kerkgenootschap, op één ding na: enthousiasme over hun president. Zuidelijke Baptisten zijn evangelicals, en vier op de vijf evangelicals die in november naar de stembus gingen, kozen voor Trump. Daarmee gaven ze de doorslag: evangelicals vormen ongeveer een kwart van het Amerikaanse electoraat. Uit recente peilingen blijkt dat ze nog steeds overwegend positief zijn over Trump.

Resolutie eerst afgeschoten Met de afkeuring van raciale haat lijken de Zuidelijke Baptisten een open deur in te trappen. Maar zo vanzelfsprekend is die afkeuring niet, zo bleek deze week. De resolutie werd woensdag aangenomen tijdens een meerdaagse kerkvergadering in de stad Phoenix, een dag nadat voorgangers hadden besloten om een resolutie met een vergelijkbare strekking niet in stemming te brengen. Die eerste versie noemde de Alt Right een ‘giftig kwaad’ en stelde dat de 15 miljoen Zuidelijke Baptisten zich moeten uitspreken tegen de ‘totalitaire impulsen, xenofobe vooroordelen en bekrompen ideologieën die het denken en handelen van haar gewelddadige discipelen infecteren’. Waarom die versie het niet haalde is niet officieel bekendgemaakt. Volgens voorzitter van de vergadering Barrett Duke hadden sommige voorgangers moeite met de ‘aanstootgevende’ bewoordingen. Het waren de witte mensen die zeiden: we pikken dit niet Voorganger Dwight McKissic, die de eerste resolutie opstelde De verwerping van de eerste tekst leidde in Phoenix en op sociale media tot een storm van verontwaardiging. De Alt Right en haar ideeën zijn duidelijk verwerpelijk, vonden voorgangers, kerkelijke prominenten, bloggers en veel kerkleden. Een resolutie die dat zwart op wit zette, zou een schot voor open doel moeten zijn. Toen de aangepaste resolutie een dag later in stemming werd gebracht, bleek dat de meeste voorgangers er ook zo over dachten.

Racistisch verleden Het akkefietje confronteerde de Zuidelijke Baptisten met hun pijnlijke raciale verleden. Het kerkgenootschap ontstond in 1845, toen baptisten verdeeld waren over slavernij. Zuidelijke Baptisten kozen de kant van de slavenhouders en schaarden zich achter de racistische wetten die werden ingevoerd. In de zuidelijke staten ging conservatief geloof en racisme lange tijd hand in hand. Het kerkgenootschap neemt al enkele decennia afstand van dat verleden en heeft inmiddels de banden met zwarte geloofsgenoten aangehaald. De eerste resolutie sneuvelde door een miscalculatie, analyseert de opsteller ervan, Dwight McKissic, in de Washington Post. “Ze hebben niet aan zien komen hoe boos dit witte mensen zou maken. Het waren de witte mensen die zeiden: we pikken dit niet. We willen niet dat de conventie hiermee (de Alt Right-beweging, red) geassocieerd wordt.”

