Eva Meijer wint Hypatia-prijs voor het beste filosofieboek van een vrouw

Vanwaar een speciale filosofieprijs voor vrouwen? "De canon van de filosofie is erg wit, mannelijk en westers", legt juryvoorzitter Annemie Halsema uit. "Deze nieuwe prijs zet vrouwen in de schijnwerpers, dat is het doel van de vereniging voor vrouwen in de filosofie, de Vlaams-Nederlandse tak van de Society For Women in Philosophy. De tweejaarlijkse prijs is genoemd naar de Griekse filosofe Hypatia (circa 355-415). Eva Meijer laat zien dat we niet alleen anders over dieren zullen gaan denken, maar ook over onszelf

Waarom koos de jury voor ‘De soldaat was een dolfijn'? Eva Meijer laat zien dat we niet alleen anders over dieren zullen gaan denken, maar ook over onszelf. Dat maakt haar boek urgent. Ze ontwikkelt haar visie bovendien op basis van filosofische inzichten, maar leunt daar niet op, aldus de jury. Het boek is bovendien toegankelijk geschreven: een feest om te lezen.

Wie is Eva Meijer? Eva Meijer (Hoorn, 1980) is een duizendpoot. Behalve filosoof is ze muzikant en beeldend kunstenaar – zie ook haar weblog evamusic.nl/weblog. Meijer schrijft ook romans; haar derde,‘Het vogelhuis’ (2016), werd voor twee prijzen genomineerd. In datzelfde jaar publiceerde ze ‘Dierentalen’, een filosofisch onderzoek naar wat Meijer niet-menselijke talen noemt. Via verrassende voorbeelden laat ze zien dat dieren zich wel degelijk uiten en dat mensen hen ook vaak kunnen begrijpen – als ze zouden willen. Stevige taal en politiek activisme gaat Meijer niet uit de weg: vorig jaar maart was ze lijstduwer voor de Partij voor de Dieren. Over de verhouding tussen activisme en filosofie vertelde ze Trouw: "Ik ben zeker activistisch ja, maar natuurlijk niet tijdens het schrijven van mijn proefschrift. Als filosoof zoek je gewoon uit hoe de dingen in elkaar steken. Elke stelling moet je beargumenteren." Door dieren te doden, te verjagen en te gebruiken als proefdier, schenden we voortdurend hun rechten, constateert Eva Meijer

Wat is de kern van dit boek? Door dieren te doden, te verjagen en te gebruiken als proefdier, schenden we voortdurend hun rechten, constateert Eva Meijer. Dat gedrag rechtvaardigen we door vast te houden aan een harde grens tussen onszelf en andere dieren. Meijer betoogt dat zo'n harde grens wetenschappelijk en filosofisch niet meer houdbaar is. Niet-menselijke dieren hebben niet alleen hun eigen taal en cultuur, ze vertonen ook politiek gedrag. In een interview met Trouw legde Meijer al eens uit wat ze daarmee bedoelt: “Wilde dieren uiten zich in politiek opzicht door aan te vallen, in wezen een verzetsdaad, of weg te gaan - stemmen met de voeten”. ‘De soldaat was een dolfijn’, dat onder meer in Trouw lovende recensie kreeg, is een bewerking van het proefschrift ‘Political Animal Voices’, waarop de bekroonde filosofe vorig jaar cum laude promoveerde.

Wie stonden nog meer op de shortlist? Filosofen die net naast de Hypatiaprijs grepen waren Sanne van Driel (‘De strijd van het kleine meisje’), Miriam Rasch (‘Zwemmen in de oceaan’) en Karen Vintges (‘A New Dawn for the Second Sex. Ook Marjan Slob greep naast de prijs, maar zij kreeg voor haar boek ‘Hersenbeest’ vorig jaar al de Socrates Wisselbeker.