Essalam Moskee gaat draaien op vrijwilligers

Zoals vrijdag al bekend gemaakt werd, zijn acht betaalde medewerkers van de moskee ontslagen. Onder hen waren Jacob van der Blom en zes andere medewerkers, onder wie twee imams. Imam Azzedine Karrat gaf meteen al aan vrijwillig actief te willen blijven in de moskee.

Het is voor de grootste moskee van Nederland een aderlating. De Maktoum Foundation, gefinancierd vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, heeft niet alleen miljoenen in de bouw van de moskee gestopt, het steunde de moskee sinds 2010 ook met een half miljoen euro per jaar.

Maar voor die financiële steun vroeg Al Maktoum wel een tegenprestatie en dat zorgde voor een al jarenlang voortslepend conflict. De Arabische geldschieter zette het bestuur van de moskee namelijk onder druk Al Maktoums vertrouwelingen zitting te laten nemen in het bestuur. Eigenlijk kon dat niet, want om de Rotterdams-Marokkaanse identiteit van de moskee te waarborgen, staat in de statuten juist dat alle bestuurders afkomstig moeten zijn uit Rotterdam. Die voorwaarde heeft de toenmalige bestuursvoorzitter van de Essalam Moskee toen maar aangepast, tot onvrede van andere bestuursleden en moskeegangers. Van de rechter kregen zij gelijk: die oordeelde december vorig jaar al dat de wijziging onrechtmatig was. Sindsdien zit de grootste moskee van Nederland officieel zonder bestuur.

Dankzij de inzet van vrijwilligers kan het preken en bidden voorlopig gewoon doorgaan. Wel moet de Essalam Moskee gaat op zoek naar een nieuw bestuur.