Erik Scherder, een eeuwig tobbende optimist

"'Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.' Als ik bad, deed ik op het dwangmatige af mijn best. Ik mocht een gebed niet afraffelen, ik moest het ook echt voor me zien. Bij 'Gij zijt de gezegende onder de vrouwen' zag ik de Moeder van God, te midden van een grote groep, met een kruis boven haar hoofd en op het eind - 'bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood' - stelde ik mezelf voor als een oud mannetje, iemand die hopelijk een plaats in de hemel had verdiend. Als er voor mijn gevoel tijdens het bidden iets niet helemaal goed was gegaan, begon ik opnieuw. En opnieuw. Ik bad net zo lang tot ik dacht: nu voelen ze daarboven ook dat ik het meen. Daarna kon ik pas slapen. Ik was zeven, of acht, en ik nam het geloof heel serieus."

"De pastoor verdween, de pastor kwam. Een heel aardige en zeer toegewijde man, maar mijn vader zei altijd: 'Hij is niet gewijd' en 'beetje surrogaat.' Daarmee doelde hij niet op die man zelf; ook voor de pastor had hij een groot respect. We gingen nog wel naar de kerk, maar toch ... zo rond mijn achttiende was er niet veel van mijn geloof meer over. Wat bleef was de angst. De angst om door God gezien te worden. Gestraft te worden voor mijn zonden. Laatst nog: ik liep met twee tassen over het perron en negeerde de bedelaar die om wat kleingeld vroeg. Ik was hem nog maar net gepasseerd of het begon al: wat ben je voor een klootzak? Kan je die man niet even helpen? Ik draaide me om, liet hem wat geld uit mijn hand pakken - 'Nee, niet alles!' - en kon toen pas weer doorlopen. En het erge is: ik doe zoiets niet om hém te helpen, maar omdat ik zelf bang ben dat het gezien wordt. Dat ik God boos maak door die vent geen geld te geven.

IV Eer uw vader en uw moeder

"Mijn vader heeft wel eens tegen me gezegd dat je met je kinderen maar beter geen vrienden kunt worden. Hij verbaasde zich erover hoe ik met mijn kinderen omging. 'Je hebt de liefste vader van de wereld', zei hij tegen mijn jongste zoon, 'maar of het nou verstandig is wat hij doet...' Ik moest optreden. Net zoals hij altijd had gedaan. Als wij met een tekening thuiskwamen, zei hij: 'Wat een rotzooi. Kon je niet beter dan dit?' Ik zie nog hoe de boeken door de kamer vlogen, als mijn vader vond dat we niet hard genoeg studeerden. Het was een andere tijd, in retrospectief zie ik hoe goed mijn vaders bedoelingen waren. En ben ik, door wel vriendschap met mijn kinderen te sluiten, niet gewoon een slappe lul geworden?

We vormden een traditioneel gezin. Nogal dominante vader, supermilde, lieve moeder - alles voor de kinderen - een oudere en een jongere broer. Ik ben de middelste. Het was de bedoeling dat ik net zoals mijn oudere broer bij mijn vader in het bedrijf zou gaan werken, een onderneming in papier-agenturen. Pas rond mijn twintigste durfde ik voor mezelf te erkennen dat ik daar helemaal niet op mijn plaats was. Ik had al een stage in Duitsland afgebroken omdat ik geen idee had waar ik mee bezig was en ook nog eens last van heimwee had gekregen. Ik kwam op kantoor in de achterkamer te zitten, samen met een andere medewerker. Mijn vader en mijn broer zaten in de voorkamer. Ik zal niet zeggen dat ik er voor spek en bonen bij zat, maar als ik wel eens een ideetje naar voren stuurde, werd daar nooit op gereageerd.

Op een dag zei ik tegen mijn vader dat ik iets anders wilde proberen. Hij vond het goed. Als het niet zou lukken, kon ik altijd terugkomen. Misschien was hij ook wel opgelucht. Het ging niet zo goed in de papierbranche en dit scheelde toch weer een vol salaris. Het was een bevrijding, maar ik voelde me ook mislukt, ik had gefaald en ik zou nu alles op alles zetten om wel succesvol te zijn.

Ik vond de recensie zó naar dat ik dacht: als ik die man ooit een keer tegenkom, doe ik hem wat aan!

Ik werd tennisleraar en ging op mijn 24ste fysiotherapie studeren. Zo zat ik weer iedere avond in diezelfde kamer, waar ooit de boeken door de lucht vlogen, te blokken. Mijn vader was tevreden. Hij vond die lessen interessant, vroeg wel eens of ik zijn bloeddruk wilde opmeten. Toen ik met een halve cum laude afstudeerde, was ik nijdig - het had een hele moeten zijn! - en wilde ik mijn diploma niet ophalen. Omdat ik al een baan had, dus zogenaamd geen tijd had, besloot mijn vader namens mij te gaan.

Mijn carrière verliep voorspoedig en de band met mijn vader volgde in gelijke tred. Niet dat hij me pas kon waarderen toen ik succesvol was; hij was gewoon een introverte man en uitte zich niet zo snel. Mijn moeder stierf op haar 75ste, aan slokdarmkanker, en mijn vader is 89 jaar geworden. Wij, zijn zonen, hebben tot op het laatst voor hem gezorgd. Hij werd milder. De afstand werd kleiner. Of we vrienden zijn geworden? Dat weet ik niet, maar er was zeker sprake van warmte. Heel veel warmte."